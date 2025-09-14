„Csókold meg a szám!” – Nótár Mary óriási bejelentést tett

A mulatós énekesnő óriási bejelentést tett: új dalához leforgatta a videóklipet, s már csak pár napot kell várni a YouTube-premierig! Miközben Nótár Mary sikeresen vette az akadályt a Sztárban sztár All Stars 2025-ös évadának első adásában, a koncertközönségéről sem feledkezik meg. S bár Buraival, Enzóval és Márióval közös száma, a Ha nem lennék így szét... bő egy hónappal a klippremier után is a YouTube legnépszerűbb Top40-es videói között szerepel, Mary versenybe küldi az új sikervárományosát.

Nótár Mary napokon belül új dallal rukkol elő, a videóklipet már leforgatták (Fotó: Bánkúti Sándor)

Nótár Mary felfedte az új dala refrénjét

A rajongók már tanulhatják az új sikervárományos szerzemény refrénjének a szövegét.

Na, gyere, ölelj meg, gyere bújj hozzám!

Na, gyere, nevess rám, csókold meg a szám!

Szeretlek, I Love You, örökre,

Na, gyere, gyógyítsd meg sebzett szívemet, Babám

– szól a Babám című új szerzemény refrénje, melyet az Instagram-oldalán leplezett le a mulatós sztár. A hozzászólásokból egyértelműen kiderül: a rajongók tűkön ülve várják az új dalt.