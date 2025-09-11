Sztárban Sztár All Stars: Nótár Mary feladta a leckét Nemazalánynak, nem is akárhogy

Natalia Oreiróval és újabb 12 énekes produkciójával érkezik most vasárnap az ország legnagyobb házibulija. Már most borítékolható, hogy megható, vagy éppen vicces produkciókat láthat majd a Sztárban Sztár All Stars zsűrije és a nézők is. Halastyák Fanni, vagy ahogy mindenki ismeri, Nemazalány nagyon izgul, reméli, hogy most messzebb jut, mint saját évadában, de tudja, nem lesz könnyű dolga.

A Sztárban Sztár All Stars 2025 második adásában Nemazalány Nótár Mary bőrébe bújik (Fotó: Nánási Pál)

Sztárban Sztár: Nemazalány ellenfele bőrébe bújik

A népszerű énekesnő két évvel ezelőtt is hatalmas lelkesedéssel vágott bele a TV2 showműsorába, imádta az ének- és táncpróbákat, nagyon örült, hogy más előadók bőrébe bújhat, de sajnos a harmadik adásban kiesett a versenyből. Örül, hogy a Sztárban Sztár All Stars évadban biztosan nem kap Tankcsapda dalt, mert úgy érzi, a Mennyország tourist az ő átka.

„Imádom Lukács Laciékat, imádom a számaikat, de biztos nem véletlen, hogy két műsorban is ezzel a dallal estem ki” – mesélte a Metropolnak Nemazalány.

A párbajon Nótár Maryt alakítom majd, teljesen más műfaj, mint amiben én otthonosan mozgok, ezért nagyon sokat készülök. Már gyermekkoromban is nagyon szerettem őt, nagyon tisztelem is, emiatt is nagyon szeretnék jól teljesíteni. Én az elmúlt két-három évben teljes átalakuláson mentem keresztül, szóval most nem szorongás van bennem, hanem nagyon jóleső izgalom, így vágok neki a megmérettetésnek. És tényleg szeretnék most továbbjutni a harmadik adásnál, szeretném minél több oldalamat megmutatni a zsűrinek és a nézőknek is!

Halastyák Fanni saját évadában Lukács Laci bőrébe bújva esett ki a versenyből (Fotó: Szabolcs László)

Nótár Mary pergetését gyakorolja

Az énekesnő nem titkolja, segítséget kért mulatós kolléganőjétől.