Sztárban Sztár All Stars: Nótár Mary feladta a leckét Nemazalánynak, nem is akárhogy

Szeptember 14-én, vasárnap újabb 12 énekes párbajával folytatódik a TV2 sikerműsorának tizenegyedik évada. Az idei Sztárban Sztár All Stars második adásában színpadra lép Nemazalány is, aki ráadásul ellenfelét, a múlt héten simán továbbjutó Nótár Maryt alakítja. Az énekesnő lapunknak elmondta, nagyon tiszteli a mulatós koronázatlan királynőjét, ezért a lehető legjobb szeretne lenni.

Szerző: D.G.
Létrehozva: 2025.09.11. 16:50
Sztárban sztár All Stars Nótár Mary lecke nemazalány

Natalia Oreiróval és újabb 12 énekes produkciójával érkezik most vasárnap az ország legnagyobb házibulija. Már most borítékolható, hogy megható, vagy éppen vicces produkciókat láthat majd a Sztárban Sztár All Stars zsűrije és a nézők is. Halastyák Fanni, vagy ahogy mindenki ismeri, Nemazalány nagyon izgul, reméli, hogy most messzebb jut, mint saját évadában, de tudja, nem lesz könnyű dolga. 

Sztárban Sztár
A Sztárban Sztár All Stars 2025 második adásában Nemazalány Nótár Mary bőrébe bújik (Fotó: Nánási Pál)

Sztárban Sztár: Nemazalány ellenfele bőrébe bújik

A népszerű énekesnő két évvel ezelőtt is hatalmas lelkesedéssel vágott bele a TV2 showműsorába, imádta az ének- és táncpróbákat, nagyon örült, hogy más előadók bőrébe bújhat, de sajnos a harmadik adásban kiesett a versenyből. Örül, hogy a Sztárban Sztár All Stars évadban biztosan nem kap Tankcsapda dalt, mert úgy érzi, a Mennyország tourist az ő átka.

„Imádom Lukács Laciékat, imádom a számaikat, de biztos nem véletlen, hogy két műsorban is ezzel a dallal estem ki” – mesélte a Metropolnak Nemazalány. 

A párbajon Nótár Maryt alakítom majd, teljesen más műfaj, mint amiben én otthonosan mozgok, ezért nagyon sokat készülök. Már gyermekkoromban is nagyon szerettem őt, nagyon tisztelem is, emiatt is nagyon szeretnék jól teljesíteni. Én az elmúlt két-három évben teljes átalakuláson mentem keresztül, szóval most nem szorongás van bennem, hanem nagyon jóleső izgalom, így vágok neki a megmérettetésnek. És tényleg szeretnék most továbbjutni a harmadik adásnál, szeretném minél több oldalamat megmutatni a zsűrinek és a nézőknek is!

Sztárban Sztár
Halastyák Fanni saját évadában Lukács Laci bőrébe bújva esett ki a  versenyből (Fotó: Szabolcs László)

Nótár Mary pergetését gyakorolja

Az énekesnő nem titkolja, segítséget kért mulatós kolléganőjétől.

Megkértem az egyik próba után Mary-t, hogy segítsen, több tanácsot is adott. Kérdeztem, hogy mit érez olyankor a szájában, amikor azt a bizonyos pergetést csinálja, de azt mondta abban nem tudott segíteni, mert azt mondta, az a vérében van. De azért én mindent megteszek, hogy jól tudjam azt is utánozni. Remélem nem leszek fáradt, a műsor előtt három fellépésem lesz! Igyekszem rápihenni a hétvégére, mert mindenütt a maximumot szeretném hozni

 

