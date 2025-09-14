Muri Enikő: Szinte semennyi időm sem maradt a pihenésre

A pihenésre alig jutott ideje Muri Enikőnek, most azonban újabb izgalmas kihívás vár rá: már gőzerővel készül a TV2 nagyszabású show-jára, a Sztárban Sztár All Starsra.

Muri Enikő családja társaságában kapcsolódott ki a nyáron Fotó: Szabolcs László/Hot! magazin

„Nyár közepéig folyamatosan a Madách Színházban próbáltam, ami rengeteg energiát és koncentrációt igényelt, aztán jöttek az előadások, majd a Sugarloaf zenekarommal is több koncertet adtunk. Emellett már a Sztárban Sztár All Stars műsorára is elkezdtünk készülni különböző háttérmunkákkal, így tényleg minden percem be volt táblázva. Ezért a nyár rendkívül mozgalmasra sikerült, szinte semennyi időm sem maradt a pihenésre, csak néhány napra tudtam hazautazni Nyíregyházára a szüleimhez” – kezdte a Hot! magazinnak a gyönyörű énekesnő. „Nekem azonban már ez is felért egy kisebb nyaralással, hiszen otthon lenni, friss levegőt szívni és más közegben töltekezni mindig különleges élmény, a családdal töltött idő pedig számomra a legszebb kikapcsolódás. Ennek ellenére érzem, hogy most már igazán szükségem lenne egy hosszabb, valódi pihenésre is: mindig is passzív nyaralónak tartottam magam, így az a legnagyobb vágyam, hogy a tengerparton üljek, a sós levegő átjárja a tüdőmet, és semmi más dolgom ne legyen, mint élvezni a nyugalmat és feltöltődni.”

Muri Enikő, Sánta László és Albert-Simon Boglárka sokszor lép fel együtt a Madách színpadára

(Fotó: Instagram/murieniko/Hot! magazin

Muri Enikő édesanyja társaságában töltött pár napot

Egyelőre azonban várat magára a vágyott, pihentető vakáció, hiszen a Sztárban Sztár All Stars hatalmas felkészülést igényel, és szinte minden szabadidejét leköti.

Ez a műsor több szempontból is rettentően nehéz. Bár a nézők azt látják, hogy mi már készen állunk a színpadra, valójában ez hosszú órák előkészületét igényli, és napokkal az élő adás előtt is folyamatosan próbákra járunk. Legutóbb nagyon élveztem az egészet, rengeteget tanultam és tapasztaltam, és nagyon jó társaságunk is volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy újra itt lehetek!

– mondta Enikő.