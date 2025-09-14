Izzik a levegő a Sztárban Sztár All Starsban: Natalia Oreiro felajánlotta a telefonszámát Pintér Tibornak

Valami kialakult Natalia Oreiro és Pintér Tibor között? Egyre szenvedélyesebb a Sztárban Sztár All Stars.
Pintér Tibor a Rag'n'Bone Man - Human című számát adta elő a Sztárban Sztár All Stars műsorában. ,,Van benned valami annyira szeretnivaló, nagy szívűség, és ebbe nincs mese, ez át jön, ha komoly akarsz lenni, akkor is" - lelkendezett Liptai Klaudia. De az igazán váratlan reakció Natalia Oreiro művésznőtől érkezett.
Nagyon nehéz célt tűztek ki neked ebben a produkcióban. Mert az énekesnek nincsenek nagy gesztusai. Nagyon statikus. Ezért a te előadó művészeted sokkal komplexebb ennél, mert ha csak a hangra koncentrálsz, a hangmagasságra és előadásra. Az első résznél végig azt gondoltam, hogy nagyon meg voltál kötve, pontosan azért, hogy ne lépj ki a szerepből. De aztán egy fantasztikus hangot énekeltél ki, ami nagyon tetszett. A végén azt éreztem, hogy rám nézett és nekem énekelt. Mintha egy kapcsolódás lett volna közöttünk
,,Ez igaz" – felelte rögtön Pintér Tibor.
Igen, én ezt éreztem. Úgy éreztem volt itt közöttünk kapcsolat, úgy hogy később odaadom a számomat
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.