Izzik a levegő a Sztárban Sztár All Starsban: Natalia Oreiro felajánlotta a telefonszámát Pintér Tibornak

Nagyon nehéz célt tűztek ki neked ebben a produkcióban. Mert az énekesnek nincsenek nagy gesztusai. Nagyon statikus. Ezért a te előadó művészeted sokkal komplexebb ennél, mert ha csak a hangra koncentrálsz, a hangmagasságra és előadásra. Az első résznél végig azt gondoltam, hogy nagyon meg voltál kötve, pontosan azért, hogy ne lépj ki a szerepből. De aztán egy fantasztikus hangot énekeltél ki, ami nagyon tetszett. A végén azt éreztem, hogy rám nézett és nekem énekelt. Mintha egy kapcsolódás lett volna közöttünk