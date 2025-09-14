Elképesztő hangulat: Tilla és Liptai Claudia már most hangolódnak a Sztárban Sztár All Stars élő adására

Till Attila és Liptai Claudia már javában készül: vasárnap újra felcsendülnek a hírességek dalai, szintén hírességektől.

Till Attila és Liptai Claudia szoros barátságban állnak Fotó: Szabolcs László

Till Attila és kedvenc műsorvezető társa Liptai Claudia az Instagramon mutatták meg tánctudásukat, miközben izgatottan várják a TV2 műsorának, a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adását.

Claudia szexi csípőmozgásokkal, Tilla pedig a tőle megszokott laza „Tillás” stílusban ropta Claudia mögött egy színpadon. A bejegyzés alá annyit írt: „Mivel készülünk a holnapi Sztárbanra? Műsorvezetéssel!! És kicsi tánccal”

A jó hangulatú videót IDE kattintva tekintheted meg.

A két műsorvezető már hosszú évek óta dolgozik együtt, így nem csoda a köztük lévő összhang, ráadásul szoros barátságban is állnak. Legutóbb, például különleges dologra adták a fejüket, szintén a műsor kedvéért.