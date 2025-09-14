Elképesztő hangulat: Tilla és Liptai Claudia már most hangolódnak a Sztárban Sztár All Stars élő adására

A két műsorvezető jókedvűen táncolt. Till Attila és Liptai Claudia már izgatottan várják a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adását.
Till Attila és Liptai Claudia már javában készül: vasárnap újra felcsendülnek a hírességek dalai, szintén hírességektől.
Till Attila és kedvenc műsorvezető társa Liptai Claudia az Instagramon mutatták meg tánctudásukat, miközben izgatottan várják a TV2 műsorának, a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adását.
Claudia szexi csípőmozgásokkal, Tilla pedig a tőle megszokott laza „Tillás” stílusban ropta Claudia mögött egy színpadon. A bejegyzés alá annyit írt: „Mivel készülünk a holnapi Sztárbanra? Műsorvezetéssel!! És kicsi tánccal”
A jó hangulatú videót IDE kattintva tekintheted meg.
A két műsorvezető már hosszú évek óta dolgozik együtt, így nem csoda a köztük lévő összhang, ráadásul szoros barátságban is állnak. Legutóbb, például különleges dologra adták a fejüket, szintén a műsor kedvéért.
