Elképesztő hangulat: Tilla és Liptai Claudia már most hangolódnak a Sztárban Sztár All Stars élő adására

A két műsorvezető jókedvűen táncolt. Till Attila és Liptai Claudia már izgatottan várják a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adását.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.14. 11:00
Módosítva: 2025.09.14. 11:42
Sztárban Sztár All Stars Tv2 Till Attila Liptai Claudia

Till Attila és Liptai Claudia már javában készül: vasárnap újra felcsendülnek a hírességek dalai, szintén hírességektől.

Till Attila Liptai Claudia
Till Attila és Liptai Claudia szoros barátságban állnak Fotó: Szabolcs László

Till Attila és kedvenc műsorvezető társa Liptai Claudia az Instagramon mutatták meg tánctudásukat, miközben izgatottan várják a TV2 műsorának, a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adását.

Claudia szexi csípőmozgásokkal, Tilla pedig a tőle megszokott laza „Tillás” stílusban ropta Claudia mögött egy színpadon. A bejegyzés alá annyit írt: „Mivel készülünk a holnapi Sztárbanra? Műsorvezetéssel!! És kicsi tánccal”

A jó hangulatú videót IDE kattintva tekintheted meg.

A két műsorvezető már hosszú évek óta dolgozik együtt, így nem csoda a köztük lévő összhang, ráadásul szoros barátságban is állnak.  Legutóbb, például különleges dologra adták a fejüket, szintén a műsor kedvéért. 

 

