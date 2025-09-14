Péterffy Lili villantott – Natalia Oreiro tapsviharral és csókkal hálálta meg a merész húzást - Fotó!

Péterffy Lili megmutatta szőrös, szív alakú mellkasát a világhírű Natalia Oreiro-nak, és egy szenvedélyes csókot is dobott neki. Az Uruguayi énekesnő lelkesen tapsolt a bókért cserébe, sőt, viszonozta is a Sztárban Sztár All Stars legújabb epizódjában.

Az Uruguayi énekesnő lelkesen tapsolt a bókért. A Sztárban Sztár All Stars legújabb epizódja tele van szenvedéllyel. Fotó: Bánkúti Sándor/Bors

Puszi! Azt hittem csak szőrös a mellkasod, nem gondoltam, hogy az egy szivecske. Még jó, hogy csak a mellkasodon látszik és a hónaljadon nem

– kacagott a sztár.

Till Attila kérdésére, hogy tetszett neki Lili előadása azt felelte:

Szerintem fantasztikus volt. El vagyok bűvölve, hogy ebben a programban lehetek

– Natalia kiemelte, milyen kivételes hangja van Lilinek

Nem beszélek törökül, de nagyon-nagyon nehéz lehet, hogy egy másik nyelven énekelsz, miközben csak egy heted van arra, hogy felkészülj. Zeneileg ez egy tizes! A szereplésed egy húszas! Nagyon jó!

,,Mehetnél a Megasztárba társműsorvezetőnek" – kontrázott rá Stohl András Lili kinézetére utalva.

A Sztárban Sztár All Stars második élő showjára vendég zsűritagként érkezett a világsztár. Natalia Oreiro a Vad angyal című sorozattal lopta be magát a nézők szívébe nem csak Magyarországon, hanem a világ minden táján.