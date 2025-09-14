Péterffy Lili villantott – Natalia Oreiro tapsviharral és csókkal hálálta meg a merész húzást - Fotó!

Az Uruguayi énekesnő lelkesen tapsolt a bókért. A Sztárban Sztár All Stars legújabb epizódja tele van szenvedéllyel.
Péterffy Lili megmutatta szőrös, szív alakú mellkasát a világhírű Natalia Oreiro-nak, és egy szenvedélyes csókot is dobott neki. Az Uruguayi énekesnő lelkesen tapsolt a bókért cserébe, sőt, viszonozta is a Sztárban Sztár All Stars legújabb epizódjában.
Puszi! Azt hittem csak szőrös a mellkasod, nem gondoltam, hogy az egy szivecske. Még jó, hogy csak a mellkasodon látszik és a hónaljadon nem
– kacagott a sztár.
Till Attila kérdésére, hogy tetszett neki Lili előadása azt felelte:
Szerintem fantasztikus volt. El vagyok bűvölve, hogy ebben a programban lehetek
– Natalia kiemelte, milyen kivételes hangja van Lilinek
Nem beszélek törökül, de nagyon-nagyon nehéz lehet, hogy egy másik nyelven énekelsz, miközben csak egy heted van arra, hogy felkészülj. Zeneileg ez egy tizes! A szereplésed egy húszas! Nagyon jó!
,,Mehetnél a Megasztárba társműsorvezetőnek" – kontrázott rá Stohl András Lili kinézetére utalva.
A Sztárban Sztár All Stars második élő showjára vendég zsűritagként érkezett a világsztár. Natalia Oreiro a Vad angyal című sorozattal lopta be magát a nézők szívébe nem csak Magyarországon, hanem a világ minden táján.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.