Elképesztően meglepte Natalia Oreiro Horváth Tomit

A színésznő nem rejtette véka alá véleményét. Natalia Oreiro kimondta, amit gondolt.
A vasárnap esti Sztárban Sztár All Stars műsora nem csak az énekesek és fellépők miatt volt izgalmas, ugyanis érkezett egy külföldi zsűritag, Natalia Oreiro, aki elmondta véleményét a produkciókról.
Horváth Tominak nem volt egyszerű dolga, hiszen a színésznő ikonikus sorozatának dalát kellett előadnia, Tilla a produkció végén viccesen megjegyzést is tett rá:
Megdöbbentő hasonlóság... Natalia, hogy kerülsz onnan-ide?
- idézi szavait a Tények.
A színésznő, ezután mindenki legnagyobb meglepetésére megkérdezte felmehet-e a színpadra.
Kicsit rosszul érzem a dekoltázsom miatt, mert elhagytam. 20 évvel ezelőtt még volt, de most már nincs…
- vallotta be Natalia Oreiro Horváth Tomi ruhájára utalva. A produkció egyébként nagyon tetszett neki, nem győzte dicsérni.
Gratulálok… imádtam ahogy táncoltál és, ahogy ezt a mozdulatot csináltad
- mondta, majd tett egy csípőkörzést, amit hatalmas ováció követett.
Ezekután egy még sokáig emlegetett pillanat következett: Natalia együtt kezdte el énekelni a dal refrénjét Horváth Tomival. Bár nem csak az ő produkciójuk volt kiemelkedő, így is búcsúzni kellett négy versenyzőtől: Muri Enikőnek, Kozma Orsinak, Kállay-Saunders Andrásnak és Pintér Tenyának véget ért a műsor.
