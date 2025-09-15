Elképesztően meglepte Natalia Oreiro Horváth Tomit

A vasárnap esti Sztárban Sztár All Stars műsora nem csak az énekesek és fellépők miatt volt izgalmas, ugyanis érkezett egy külföldi zsűritag, Natalia Oreiro, aki elmondta véleményét a produkciókról.

Natalia Oreiro alaposan meglepte Horváth tomit Fotó: Bánkúti Sándor/Bors

Horváth Tominak nem volt egyszerű dolga, hiszen a színésznő ikonikus sorozatának dalát kellett előadnia, Tilla a produkció végén viccesen megjegyzést is tett rá:

Megdöbbentő hasonlóság... Natalia, hogy kerülsz onnan-ide?

- idézi szavait a Tények.

Natalia Oreiro a színpadon termett

A színésznő, ezután mindenki legnagyobb meglepetésére megkérdezte felmehet-e a színpadra.

Kicsit rosszul érzem a dekoltázsom miatt, mert elhagytam. 20 évvel ezelőtt még volt, de most már nincs…

- vallotta be Natalia Oreiro Horváth Tomi ruhájára utalva. A produkció egyébként nagyon tetszett neki, nem győzte dicsérni.

Gratulálok… imádtam ahogy táncoltál és, ahogy ezt a mozdulatot csináltad

- mondta, majd tett egy csípőkörzést, amit hatalmas ováció követett.

Ezekután egy még sokáig emlegetett pillanat következett: Natalia együtt kezdte el énekelni a dal refrénjét Horváth Tomival. Bár nem csak az ő produkciójuk volt kiemelkedő, így is búcsúzni kellett négy versenyzőtől: Muri Enikőnek, Kozma Orsinak, Kállay-Saunders Andrásnak és Pintér Tenyának véget ért a műsor.