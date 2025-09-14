Natalia Oreiro megmutatta a színpadon, hogyan kell táncolni

Horváth Tamás előadására állva tapsolt Natalia Oreiro a Sztárban Sztár All Stars legutóbbi előadásában. A világhírű vendég zsűritag bőrébe bújt Tomi a második élő show-ban. ,,Fölmehetek?" - kért engedélyt a magyar énekestől a világhírű uruguayi sztár.

Horváth Tamás és Natalia Oreiro együtt énekelték az ikonikus dalt a Sztárban Sztár All Stars műsorában Fotó: Bánkúti Sándor/Bors

Egy kicsit rosszul érzem magam a dekoltázsom miatt, mert elhagytam, 20 évvel ezelőtt még volt, de már nincs

– mesélte Horváth Tamás műkeblein irigykedve.

Imádom ezt a mixet, amit itt látok. Imádtam ahogy táncoltál, bár most fáj a csípőm, nem tudom megcsinálni

– mondta Natalia és táncra perdült, hogy felidézze pályafutásának legemlékezetesebb dalát és mozdulatait a Vad angyalból, majd együtt énekelt kicsit Tamással, aki talán még életében nem jött ennyire zavarba.

Imádom, amit csinál, gratulálok

Hajós András hozta a formáját. ,,Szeretném először is Natalia-t megnyugtatni, hogy mi, itt Magyarországon, nem így öltözködünk. Ez egy különleges este" – majd Tamáshoz intézve a következőket: ,,Mondtad, hogy mamáddal sokat néztétek a Vad angyalt, d véletlenül nem a Betti a csúnya lányt?"

De Ramóna rákontrázott:

Figyelj Tomi az OnlyFans oldaladat élesítettük

Az ikonikus előadást a TV2 oldalán tudod visszanézni.