Két csillagjegyre is pokoli hétfő vár

2025. december 15-én két csillagjegyre is nehéz nap vár. Az asztrológus elárulta, milyen hatása lesz a csillagjegyekre az, hogy a Mars jegyet vált és belép a Bak jegyébe.

Két csillagjegy számára is nehezen fog indulni a hét

Kos

Az uralkodó bolygója, a Mars ma jegyet vált, ami egészen személyes szinten érinti. Azzal, hogy föld-elemű jegybe lép, ön is sokkal nyugodtabb lesz, és nagyon okosan, ügyesen intézi a dolgait. Ha van valami, amit el szeretne intézni még az ünnepek előtt a főnökénél, most jött el a megfelelő időpont. A jövő évi terveit is érdemes átgondolnia.

Bika

Ön a makacsságáról híres, de a Mars belép a Bak jegyébe, és ez valójában segít megnyitni az elméjét új dolgok előtt. Olyan inspirációk érhetik, amelyek új útra terelhetik, ha nem is most, de a következő év elején. Egy új ismeretséget is köthet. Belemerülhet egy olyan új témába, amely felkelti az érdeklődését.

Ikrek

A Mars a Bak jegyben stabil, biztonságra törekszik, s ez arra ösztönzi, hogy a hosszú távú ügyeire, kapcsolataira összpontosítson. A Hold belép a Skorpióba, és ez együtt szuper meglátásokat hoz az ön számára. Most remekül felismeri, milyen új irányt kellene követnie.

Rák

Hétfőn a Hold átlép a Skorpióba. Olyan helyzetbe keveredhet, ahol meg kell védenie az álláspontját egy kérdésben, vagy az is lehet, hogy valaki a pozícióját fenyegeti. Igyekezzen az ügyet a lehető legkevésbé személyesre venni, és csak a tényekre figyeljen. Ha így tesz, győzni fog.

Oroszlán

Hétfőn a Hold víz elemű jegyben jár, és emiatt könnyen elterelődik a figyelme. Akármibe kezd, újabb és újabb feladatok adódhatnak, és talán úgy érzi majd, hogy egy végtelen történetbe keveredett. A Bak jegyébe lépő Mars viszont mégis sikert jelez, mert az energiái szinte kifogyhatatlanok.

Szűz

Hétfőn pozitív jeleket kaphat. Valaki elejthet egy mondatot, vagy elcsíphet egy telefonbeszélgetést. Jó néhány dolog kedvezően alakul most az életében. Ehhez leginkább türelemmel járulhat hozzá: ha nyugodtan kezeli a helyzeteket, minden a javára fordul.

Mérleg

Fontos önnek a siker és a visszajelzés azzal kapcsolatban, ahogyan teszi a dolgát. Ma egy fontos ügyben számíthat a környezetétől lelkesedésre, bókokra, elismerésre. Figyelje a jeleket! Ilyen helyzetben mutatkozik meg igazán, ki áll őszintén az ön oldalán.