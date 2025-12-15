Két csillagjegyre is pokoli hétfő vár
A csillagok állása nem mindenkinek fog kedvezni. Két csillagjegyre is nehéz nap vár hétfőn a horoszkóp szerint.
2025. december 15-én két csillagjegyre is nehéz nap vár. Az asztrológus elárulta, milyen hatása lesz a csillagjegyekre az, hogy a Mars jegyet vált és belép a Bak jegyébe.
Két csillagjegy számára is nehezen fog indulni a hét
Kos
Az uralkodó bolygója, a Mars ma jegyet vált, ami egészen személyes szinten érinti. Azzal, hogy föld-elemű jegybe lép, ön is sokkal nyugodtabb lesz, és nagyon okosan, ügyesen intézi a dolgait. Ha van valami, amit el szeretne intézni még az ünnepek előtt a főnökénél, most jött el a megfelelő időpont. A jövő évi terveit is érdemes átgondolnia.
Bika
Ön a makacsságáról híres, de a Mars belép a Bak jegyébe, és ez valójában segít megnyitni az elméjét új dolgok előtt. Olyan inspirációk érhetik, amelyek új útra terelhetik, ha nem is most, de a következő év elején. Egy új ismeretséget is köthet. Belemerülhet egy olyan új témába, amely felkelti az érdeklődését.
Ikrek
A Mars a Bak jegyben stabil, biztonságra törekszik, s ez arra ösztönzi, hogy a hosszú távú ügyeire, kapcsolataira összpontosítson. A Hold belép a Skorpióba, és ez együtt szuper meglátásokat hoz az ön számára. Most remekül felismeri, milyen új irányt kellene követnie.
Rák
Hétfőn a Hold átlép a Skorpióba. Olyan helyzetbe keveredhet, ahol meg kell védenie az álláspontját egy kérdésben, vagy az is lehet, hogy valaki a pozícióját fenyegeti. Igyekezzen az ügyet a lehető legkevésbé személyesre venni, és csak a tényekre figyeljen. Ha így tesz, győzni fog.
Oroszlán
Hétfőn a Hold víz elemű jegyben jár, és emiatt könnyen elterelődik a figyelme. Akármibe kezd, újabb és újabb feladatok adódhatnak, és talán úgy érzi majd, hogy egy végtelen történetbe keveredett. A Bak jegyébe lépő Mars viszont mégis sikert jelez, mert az energiái szinte kifogyhatatlanok.
Szűz
Hétfőn pozitív jeleket kaphat. Valaki elejthet egy mondatot, vagy elcsíphet egy telefonbeszélgetést. Jó néhány dolog kedvezően alakul most az életében. Ehhez leginkább türelemmel járulhat hozzá: ha nyugodtan kezeli a helyzeteket, minden a javára fordul.
Mérleg
Fontos önnek a siker és a visszajelzés azzal kapcsolatban, ahogyan teszi a dolgát. Ma egy fontos ügyben számíthat a környezetétől lelkesedésre, bókokra, elismerésre. Figyelje a jeleket! Ilyen helyzetben mutatkozik meg igazán, ki áll őszintén az ön oldalán.
Skorpió
Hétfőn ön lehet az, aki áttör egy falat, ha meglesz önben a kellő elszántság. Egy olyan ügyről lehet szó, amelyben korábban folyamatosan akadályokba ütközött. Ne tétovázzon, tegye meg, amit kell. Utólag nagyon bánná, ha elszalasztaná ezt a lehetőséget.
Nyilas
Nagy változások zajlanak a munkahelyén, és ma is történhet valami, ami felzavarja az állóvizet. Ez azonban nem kell, hogy megijessze. Próbálja meg a dolgok pozitív oldalát nézni, és felfedezni, miben lehet ez éppen az előnyére.
Bak
Ma a Mars belép a jegyébe, ami szinte legyőzhetetlenné teszi. Ugyanakkor indulatosabbá is válhat. Nehéz visszafognia magát, amikor valaki megjegyzéseket tesz a munkájára vagy az otthonára. Igazságtalannak érezheti – és igaza is van. Álljon ki magáért, de ne lovalja bele magát túlzottan a konfliktusba.
Vízöntő napi horoszkóp
Ma legyen különösen diplomatikus! Hiába akar jót, és szeretne elrendezni egy vitás kérdést, könnyen előfordulhat, hogy épp az ellenkezőjét éri el, ha túlságosan indulatos. Hogy ezt elkerülje, annyit kell tennie, hogy vár még egy napot.
Hala
A Skorpió jegyében jár a Hold, ettől mindenki érzékenyebb lehet. Vegye egy kicsit lazábban a dolgokat. Elvégre nem minden önről szól. A kritika vagy a negatív megjegyzések sem – sokkal inkább arról, aki mondja.
