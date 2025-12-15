Egyre több a túlsúlyos: alattomos betegséget okoznak a felesleges kilók
Már nem csak Amerikából hallani nagy számokat és magas statisztikai mutatókat a túlsúlyosokkal kapcsolatban. Hazánkban is egyre többen küzdenek felesleges kilókkal. Megsűrűsödtek a figyelmeztetések is, amik próbálnak rávilágítani a problémára és utalni arra, hogy a testpozitivitás világában meg kell találnunk egy egészséges egyensúlyt. Rengeteg betegség mellett csontritkulást is okozhatnak a felesleges kilók.
Újabb betegség került fel arra a listára, ami a túlsúlynak köszönhető. A szív- és érrendszeri megbetegedések mellett rengeteg más, rejtett betegségnek az okozója a felesleges kilók. Köztük, az oszteoporózisnak - azaz a csontritkulásnak is. A csontritkulás előfordulásának kockázata az életkorral növekszik, azonban az életkoron túl természetesen van jó néhány egyéb tényező is, melynek hatása van a kialakulásra. Az egyik ismert ok pedig nem más, mint az a fránya túlsúly.
A túlsúly és a csontritkulás közötti kapcsolat kettős: bár a túlsúly bizonyos szempontból védhet a csontritkulás ellen, ez az előny elillan a korral, és a súlyfelesleg újabb kockázatokat rejt magában: ízületi problémák és a túlsúlyosaknál a csontritkulásból eredő törések súlyosabbak lehetnek. A mozgásszegény életmód, a helytelen táplálkozás és a túlsúly kombinációja pedig növeli a kockázatot.
Mind az alacsony testsúly, a magas testsúly is hozzájárulhat a csontritkulás-kockázatához.
Az oszteoporózis alattomos betegség, kezdetben semmilyen klinikai tünetet nem okoz. Első jele egy kisebb baleset, például egyszerű elesés miatti csonttörés lehet, előrehaladott formájában azonban már a mindennapi élet biztonságát is veszélyezteti.
A csontritkulás kialakulása után sajnos nem elég csak a gyógyszeres kezelés. Elengedhetetlen a kalciumban és D-vitaminban gazdag, megfelelő étrend. Emellett szükség van megfelelő és egyénre szabott mozgásra is.
Egy újabb kínai tanulmány pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a szelén bevitele is hozzájárulhat a csontritkulás kialakulásához.
