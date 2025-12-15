RETRO RÁDIÓ

Egyre több a túlsúlyos: alattomos betegséget okoznak a felesleges kilók

Rengeteg kockázata van az elhízásnak, köztük csontritkulást is okozhatnak. Hazánkban is egyre többen küzdenek felesleges kilókkal, annak ellenére, hogy

Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.12.15. 09:30
túlsúly túlsúlyos csontritkulás betegség

Már nem csak Amerikából hallani nagy számokat és magas statisztikai mutatókat a túlsúlyosokkal kapcsolatban. Hazánkban is egyre többen küzdenek felesleges kilókkal. Megsűrűsödtek a figyelmeztetések is, amik próbálnak rávilágítani a problémára és utalni arra, hogy a testpozitivitás világában meg kell találnunk egy egészséges egyensúlyt. Rengeteg betegség mellett csontritkulást is okozhatnak a felesleges kilók.

Riadót fújnak a felesleges kilók miatt a szakértők - Csontritkulást okozhatnak

Újabb betegség került fel arra a listára, ami a túlsúlynak köszönhető. A szív- és érrendszeri megbetegedések mellett rengeteg más, rejtett betegségnek az okozója a felesleges kilók. Köztük, az oszteoporózisnak - azaz a csontritkulásnak is. A csontritkulás előfordulásának kockázata az életkorral növekszik, azonban az életkoron túl természetesen van jó néhány egyéb tényező is, melynek hatása van a kialakulásra. Az egyik ismert ok pedig nem más, mint az a fránya túlsúly.

A túlsúly és a csontritkulás közötti kapcsolat kettős: bár a túlsúly bizonyos szempontból védhet a csontritkulás ellen, ez az előny elillan a korral, és a súlyfelesleg újabb kockázatokat rejt magában: ízületi problémák és a túlsúlyosaknál a csontritkulásból eredő törések súlyosabbak lehetnek. A mozgásszegény életmód, a helytelen táplálkozás és a túlsúly kombinációja pedig növeli a kockázatot.

Mind az alacsony testsúly, a magas testsúly is hozzájárulhat a csontritkulás-kockázatához.

Az oszteoporózis alattomos betegség, kezdetben semmilyen klinikai tünetet nem okoz. Első jele egy kisebb baleset, például egyszerű elesés miatti csonttörés lehet, előrehaladott formájában azonban már a mindennapi élet biztonságát is veszélyezteti.

A csontritkulás kialakulása után sajnos nem elég csak a gyógyszeres kezelés. Elengedhetetlen a kalciumban és D-vitaminban gazdag, megfelelő étrend. Emellett szükség van megfelelő és egyénre szabott mozgásra is.

Egy újabb kínai tanulmány pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a szelén bevitele is hozzájárulhat a csontritkulás kialakulásához.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
