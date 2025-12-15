Szabó Erika pokoli kapcsolat után ismerkedett meg férjével: „A lelkem össze volt törve”

Szabó Erika a köztévé egyik podcast műsorában mesélt arról, hogy szerinte létezik-e szerelem első látásra és arról, hogyan alakult a saját szerelmi élete addig, ameddig meg nem ismerte a férjét.

Szabó Erika kisfiával és férjével már teljesnek érzi a családot (Fotó: Szabolcs László)

Szabó Erika: „Éreztem, hogy itt van a tökéletes férfi”

A szerelem első látásra témakörében Erika is érintett volt, mint mondja, plátói módon nagyon sok szerelme volt régen.

Számtalanszor volt, hogy ránéztem egy fiúra és utána évekig szerelmes voltam belé és ha rám nézett, lesütöttem a szemem, nem mertem bevallani neki. Szerintem ahhoz a kémiához, ami két ember között van, kellenek a vizuális ingerek, nekem is szükségem van arra, hogy az illetőt valamilyen módon vonzónak találjam.

A színésznő a Ridikülben mindemellett elmesélte, hogy férjével nem éppen tündérmesével indult a kapcsolatuk.

Amikor először találkoztunk, akkor én egy pokoljárós párkapcsolaton voltam túl, és azt éreztem, hogy itt van a tökéletes férfi, aki gyakorlatilag minden lányos anyuka álma, és minden lányé is egyben, én viszont érzelmileg nem tartok ott, hogy tudjak igazán kötődni. Nagyon tetszett, jó volt minden, de azt éreztem, hogy a lelkem össze van törve.

A színésznőnek saját bevallása szerint több évre volt szüksége ahhoz, hogy talpraálljon a csalódások után, ez kellett ahhoz, hogy aztán tényleg kiteljesedhessen a love sztori.

Három-négy évvel később nem úgy kezdtünk el találkozgatni, hogy akkor kész vagyok és jöttem, hanem egyrészt ő sem akart tőlem semmit, mert én azon a polcon voltam számára, hogy egyszer már nem sikerült, és igazából én sem akartam semmit. Úgy voltunk vele, hogy igyunk meg egy pohár bort barátilag és kezdjünk el beszélgetni, aztán az este végére már ott tartottam, hogy holnap is meginnék vele egy pohár bort

– vallotta be nevetve Erika, akit elkezdett a férfi nagyon érdekelni, mert nagyon jól érezte magát a társaságában, de ekkor még nem tudta, hogy mit érez pontosan.

„Ez a szerelem egy olyan helyzetből épült fel tulajdonképpen, ahol még egyikünk sem akart a másiktól semmit.”

Szabó Erika szíve össze volt törve egy korábbi kapcsolata miatt, több mint három évvel később találkoztak újra lellendő férjével (Fotó: Szabolcs László)

Szabó Erika férje nem szakmabeli

A színésznő korábban a Borsnak adott interjújában úgy nyilatkozott: kifejezetten örül, hogy férje nem szakmabeli, mint mondja, így egyikük sem viszi haza a munkát.