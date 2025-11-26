Szabó Erika három kemény éven ment keresztül

Szabó Erika Magyarország egyik legismertebb színésznője. Színházi és filmes munkái mellett nemrég egészen más szereppel kellett megbirkóznia, ugyanis anya lett. Magánéletét diszkréten kezeli, de elárulta, hogy gyermeke születése előtt nagy nehézségeken ment keresztül.

Szabó Erika sok nehézséggel küzdött meg, mire anyuka lehetett (Fotó: Tőke Béla)

Szabó Erika nehéz dolgokon ment keresztül

Erika mindig úgy képzelte, hogy ha eljön az idő, akkor azonnal össze is jön a baba, ahogy az elhatározás megszületik benne és párjában.

Teljesen biztos voltam benne, hogy onnantól, hogy elhatározom, következő hónaptól már babát várok

– idézte fel.

Családjában természetes volt a gyors fogantatás, ugyanis elmondása szerint, édesanyjának azonnal összejött a baba. Ebből arra következtetett, hogy biztosan neki sem lesz nehéz dolga, ám az élet kissé átírta az elképzelést. Az első fél év próbálkozás után sem történt semmi, majd eltelt egy teljes év is eredmény nélkül. Ekkor kezdte először érezni, hogy talán mégsem lesz olyan egyenes ez az út, mint ahogy azt elképzelte.

Minden hónapban pár napot gyászolt

A hónapról hónapra megélt reménykedés és aztán csalódás nagyon nehéz volt a színésznőnek. „Pár nap megzuhanás, amikor rájössz, hogy újra nem sikerült” – mondta. Erika nem akart tétlenül várni, ezért szakemberhez fordult. „Beszéltem egy szakemberrel, hogy mi az, ami az életmódban segítség lehet. Adjon tanácsokat, hogy mit tudunk tenni”

– folytatta, majd elmesélte, hogy igyekezett mindent megtenni, de rájött, talán más is állhat a háttérben.

Szabó Erika színésznő pszichológushoz fordult segítségért (Fotó: archív)

Az egészsége rendbetétele mellett elgondolkodott, hogy lehet, nemcsak itt van nehézség.

Azon gondolkodtam, hogy nincs-e valami tudat alatt, amivel én gátolom. Valami félelem, ami miatt én valójában nem is akarom ezt, csak azt gondolom, hogy akarom. Egy pszichológus barátommal leültünk beszélgetni. Felfedeztem, hogy van bennem egy félelem, hogy megváltozik a testem a terhességtől. Hiú dolognak hangzik, de mégis volt bennem egy ilyen

– mesélte Szabó Erika az Annuscast című podcastben.

Erikának nagyon nehéz volt, hogy mindenhol boldog családokat látott (Fotó: Szabolcs László)

De semmi nehézség nem szegte kedvét, mindent elkövetett, hogy végül sikerrel járjanak férjével. „Nagyon vágytam rá, úgy éreztem, hogy az életem ettől teljesedik ki” – mondta.