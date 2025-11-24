Szabó Erika: Nem volt bennem félelem

Hihetetlenül izgalmas feladatot kapott a színésznő: a nagy múltú Ridikül háziasszonyának kérték fel. Szabó Erika egy hétig köszöntötte a nézőket, és ez idő alatt is óriási élményekkel gazdagodott.

Új szerepben tündököl Szabó Erika - Fotó: Ridikül / Tőke Béla / hot! magazin

„Elképesztően örültem a felkérésnek és annak, hogy rám gondoltak. Egy hétig voltam a képernyőn, hiszen a mostani koncepció szerint minden héten más háziasszony köszönti a nézőket. Egy izgalmas kirándulás volt, amire elég sokat készültem. A nézőknek fel sem tűnhet, de rengeteg háttérinterjú zajlik ilyenkor, és elképesztő szerkesztői munka van a műsor mögött, már csak a témák aktualitását, érdekességét és mélységét tekintve is” – kezdte a színésznő a hot! magazinnak.

Nolen nemrég lett 2 éves - Fotó: archív / hot! magazin

Szabó Erika gyereke már bölcsis

Erika már tavaly visszatért a színházba, azóta havonta 4-5 alkalommal láthatjuk a színpadon. Elmondta, hogy a tavalyi évadban két bemutatója is volt, emiatt sokszor vigyáztak a nagyszülők a kisfiára, Nolenre. Most azonban új fejezet kezdődött a gyermeke számára, így az édesanyának magára is egy picivel több ideje jut.

„Nolen idén kezdte a böl­csit, ami azért a logisztika szempontjából könnyebbé tesz mindent. Nem volt bennem félelem, hiszen ha azt éreztem volna, hogy még nem áll készen rá, akkor nem engedtem volna bölcsibe. Most jött el az a pont az életében, hogy szüksége van a gyerekek társaságára. Minden reggel, amikor kinyitja a szemét, egyből kérdezi, hogy mikor megyünk bölcsibe!”

Nagyjából három-négy nap volt a beszoktatás, és könnyen ment, nem volt sírós elválás

– mesélte az édesanya.

A családjával együtt hozza meg a fontos döntéseket - Fotó: HURTA HAJNALKA ANNA / hot! magazin

Szabó Erika családja részt vesz a fontos döntések meghozásában

Egy szülő számára komoly logisztikát igényelnek a mindennapok, hogy minden olyan dologra jusson ideje, ami számára fontos. Szerencsére a színésznő mellett áll a férje és a családja is, akikkel mindig megbeszéli a beérkező felkéréseket.

„Az embernek vannak prioritások az életben, főleg ha családja van. Emiatt ha érkezik egy feladat, mérlegelnem kell, hogy ne menjen a családi életünk rovására. Jól érzem most magam: annyi feladatom van, ami jólesik. Ha több lenne, akkor is úgy oldanánk meg, hogy családilag hozzuk meg a döntéseket. Egyeztetünk a férjemmel, bármilyen szabadidős tevékenységről van szó, azt könnyen megoldjuk.”