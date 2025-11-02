Mindenki ledöbbent: az egyik legjobb énekes esett ki a Sztárban Sztár All Stars-ból
Újabb tehetség búcsúzott a Sztárban Sztár All Stars-ból.
Lezajlott a Sztárban Sztár All Stars 9. adása is, ami tele volt mókás, megható, lenyűgöző pillanatokkal és produkciókkal, de sajnos egy embernek távoznia kellett a nyolc versenyzőből álló mezőnyből még úgy is, hogy mindenki kihozta magából a 100%-ot. Az est győztese Szandi volt, ő nyugodhatott meg leghamarabb.
Ezek után a műsorvezető, Till Attila egyenként ismertette, hogy Szandi mellett kik jutottak tovább: először Dér Heni neve hangzott el, majd Nótár Mary, Horváth Tamás, Veréb Tamás majd végül Vavra Bence lélegezhetett fel.
Freddie és Mészáros Árpád Zsolt maradtak a végére, majd Till Attila közölte, hogy ki az, aki számára folytatódik a Sztárban Sztár All Stars: Freddie jutott tovább.
Íme a produkció, amivel sajnos nem sikerült továbbjutnia Mészáros Árpád Zsoltnak:
