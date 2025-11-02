RETRO RÁDIÓ

Mindenki ledöbbent: az egyik legjobb énekes esett ki a Sztárban Sztár All Stars-ból

Újabb tehetség búcsúzott a Sztárban Sztár All Stars-ból.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.02. 22:46
sztárban sztár Sztárban Sztár All Stars kieső

Lezajlott a Sztárban Sztár All Stars 9. adása is, ami tele volt mókás, megható, lenyűgöző pillanatokkal és produkciókkal, de sajnos egy embernek távoznia kellett a nyolc versenyzőből álló mezőnyből még úgy is, hogy mindenki kihozta magából a 100%-ot. Az est győztese Szandi volt, ő nyugodhatott meg leghamarabb.

062A8504
Szandi / Fotó: MEDIAWORKS

Ezek után a műsorvezető, Till Attila egyenként ismertette, hogy Szandi mellett kik jutottak tovább: először Dér Heni neve hangzott el, majd Nótár Mary, Horváth Tamás, Veréb Tamás majd végül Vavra Bence lélegezhetett fel.

Freddie és Mészáros Árpád Zsolt maradtak a végére, majd Till Attila közölte, hogy ki az, aki számára folytatódik a Sztárban Sztár All Stars: Freddie jutott tovább.

Íme a produkció, amivel sajnos nem sikerült továbbjutnia Mészáros Árpád Zsoltnak:

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu