Mindenki ledöbbent: az egyik legjobb énekes esett ki a Sztárban Sztár All Stars-ból

Lezajlott a Sztárban Sztár All Stars 9. adása is, ami tele volt mókás, megható, lenyűgöző pillanatokkal és produkciókkal, de sajnos egy embernek távoznia kellett a nyolc versenyzőből álló mezőnyből még úgy is, hogy mindenki kihozta magából a 100%-ot. Az est győztese Szandi volt, ő nyugodhatott meg leghamarabb.

Szandi / Fotó: MEDIAWORKS

Ezek után a műsorvezető, Till Attila egyenként ismertette, hogy Szandi mellett kik jutottak tovább: először Dér Heni neve hangzott el, majd Nótár Mary, Horváth Tamás, Veréb Tamás majd végül Vavra Bence lélegezhetett fel.

Freddie és Mészáros Árpád Zsolt maradtak a végére, majd Till Attila közölte, hogy ki az, aki számára folytatódik a Sztárban Sztár All Stars: Freddie jutott tovább.

Íme a produkció, amivel sajnos nem sikerült továbbjutnia Mészáros Árpád Zsoltnak: