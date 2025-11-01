RETRO RÁDIÓ

„Semmiképpen nem csúszhat egybe” – Most akkor lehet tartani halloweent? Szandi megszólalt a kísértetjárásról

A Halloween mókái és a mindenszentek meghitt pillanatai egyszerre adnak neki erőt. A Sztárban Sztár színpadára ezúttal a karibi hangulat és a női erő felszabadító elegyét hozza.

Szerző: K. G.
Létrehozva: 2025.11.01. 13:30
Szandi mindenszentek Sztárban Sztár All Stars halloween hagyomány

A mindig energikus énekesnő, Szandi az ősz közepén sem lassít: miközben a tévénézők hétről-hétre látványos produkciókban láthatják, otthon a családja körében is megtalálja a harmóniát. A Sztárban Sztár új évada nemcsak szakmai kihívást, hanem rengeteg örömöt is hozott számára.

A Sztárban Sztáros legutóbbi alakításában kifejezetten feszes karakterként lépett a színpadra
A Sztárban Sztár legutóbbi részében Szandi kifejezetten feszes karakterként lépett a színpadra (Fotó: Mediaworks archív)

A Sztárban Sztár színpadán: forró karibi hangulat

A Sztárban Sztár All Starsban mutatott előző két, komolyabb hangvételű és alternatív világot megjelenítő produkció után most vasárnap teljesen más oldaláról mutatkozik meg Szandi: ezúttal Gloria Estefan karakterét ölti magára, így tüzes karibi hangulat és kubai ritmusok töltik meg a színpadot. „Most igazán felszabadultan, nőiesen, energikusan léphetek színpadra – nagyon élvezem ezt a szerepet” – mesélte a Metropolnak.

A Sztárban Sztár zsűrije és a rajongói ezúttal is kíváncsian várják, hogyan viszi majd színpadra a latin világsztár lendületét, de Szandi nem izgul: otthon komolyan gyakorol. 

Az ebédlő és a konyha közötti részen szoktam próbálni. Maszat, a kutyánk, mindig jön utánam, amikor táncolok. Egyszer pár hete majdnem fejbe is vertem véletlenül mikrofonállvánnyal – szerencsére a fiam időben szólt, hogy ott settenkedik körülöttem

 – mesélte nevetve.

Szandi számára a felkészülés családi program, hiszen otthon mindenki részese a gyakorlásnak, sőt, kisebbik fia nemrég viccesen meg is jegyezte, hogy a két héttel ezelőtt bemutatott Lady Gaga koreográfiát már ő is el tudná táncolni, annyiszor látta. Bár a verseny egyértelműen egyre kiélezettebb, Szandi mostanra megtanulta elengedni a stresszt. „Ebben a csapatban óriási szeretet és támogatás van. Nem riválisként nézünk egymásra, hanem segítjük a másikat” – mondta a háromgyermekes édesanya.

szandi-4-BORS
Szandi a hazai- és nemzetközi popkultúra számos ikonjának bőrébe bújt már (Fotó: Mediaworks archív)

Őszi egészség és családi harmónia

Többen voltak már betegek a Sztárban Sztár All Stars versenyzői közül az elmúlt hetekben, de Szandit szerencsére elkerülték a bacik. Az őszi időszakban különösen odafigyel magára, és az egészségmegőrzésre. Bár most kevesebbet sportol, mint korábban, a megelőzés és a tudatos életmód továbbra is fontos számára. 

Még sosem sportoltam ilyen keveset, de most a műsorra és a családra koncentrálok. Egyszerűen ideiglenesen átalakult a prioritás, hiszen sok energiát elvisz a mindennapi készülés, s természetesen mellette egy háztartásvezető édesanya is vagyok. Az étrendemre viszont mindig figyelek, sok vitamint szedek, és próbálok minél több friss gyümölcsöt, zöldséget fogyasztani.

20251005_sztarban sztar_MK_MW_bulvar_042
Ritka médiatörténeti pillanat, amikor valaki önmagával találkozik a színpadon (Fotó: Máté Kriszitán)

Mindenszentek és halloween: hagyomány és játék kéz a kézben

A mindenszentek időszaka mindig különleges Szandi és családja számára

Ezek a napok a megemlékezésről szólnak, közösen járjuk a szeretteink sírjait, és sokat mesélünk a gyerekeknek olyan rokonokról is, akikkel ők már nem találkozhattak

 – mondta meghatottan. A halloweenről viszont teljesen nyitottan gondolkodik. 

Szerintem semmi gond nincs vele. Jó közösségi program, ami összeköti az embereket. A fontos az, hogy mikor vesz részt az ember halloweeni programokon. Ennek mindenszentek és halottak napja előtt van a helye, semmiképpen nem csúszhat egybe.

Szandi gyerekei, amikor még kicsik voltak, rendszerint részt vettek ilyen programon: 

A környékünkön az anyukák készítettek szellemruhát, a gyerekekkel kézműveskedtünk, tököt faragtunk, sütiket sütöttünk. Fehér lepedőben járták a környékbeli házakat a gyerekek, és ilyenkor mindig kaptak valami házi finomságot. Csodás közösségi élmény volt.

Szerinte minden azon múlik, mikor és hogyan éljük meg ezeket az alkalmakat. 

Ha megvan a maga helye és ideje, a halloween is lehet értékes, közösségépítő ünnep. A lényeg, hogy a család együtt legyen, beszélgessünk, alkossunk, és megéljük az együttlét örömét.

Szandi tehát egyszerre éli meg a karibi ritmusok lendületét, az őszi harmónia csendjét és a családi hagyományok meghittségét ezekben a napokban. Vasárnap este a Sztárban Sztár színpadán pedig újra bizonyíthatja, hogy képes bárki bőrébe bújva letarolni a színpadot. Szüksége is lesz minden tudására és érzékére, hiszen a Sztárban Sztár szabályai ettől a héttől szigorodnak. Vasárnaptól ugyanis a zsűritagok az adás alatt mindössze három alkalommal oszthatnak ki 10 pontot. Újabb izgalmas átalakulásokkal, egyre élesedő versennyel folytatódik tehát az élő show a TV2 műsorán. 

 

