„Semmiképpen nem csúszhat egybe” – Most akkor lehet tartani halloweent? Szandi megszólalt a kísértetjárásról

A mindig energikus énekesnő, Szandi az ősz közepén sem lassít: miközben a tévénézők hétről-hétre látványos produkciókban láthatják, otthon a családja körében is megtalálja a harmóniát. A Sztárban Sztár új évada nemcsak szakmai kihívást, hanem rengeteg örömöt is hozott számára.

A Sztárban Sztár legutóbbi részében Szandi kifejezetten feszes karakterként lépett a színpadra (Fotó: Mediaworks archív)

A Sztárban Sztár színpadán: forró karibi hangulat

A Sztárban Sztár All Starsban mutatott előző két, komolyabb hangvételű és alternatív világot megjelenítő produkció után most vasárnap teljesen más oldaláról mutatkozik meg Szandi: ezúttal Gloria Estefan karakterét ölti magára, így tüzes karibi hangulat és kubai ritmusok töltik meg a színpadot. „Most igazán felszabadultan, nőiesen, energikusan léphetek színpadra – nagyon élvezem ezt a szerepet” – mesélte a Metropolnak.

A Sztárban Sztár zsűrije és a rajongói ezúttal is kíváncsian várják, hogyan viszi majd színpadra a latin világsztár lendületét, de Szandi nem izgul: otthon komolyan gyakorol.

Az ebédlő és a konyha közötti részen szoktam próbálni. Maszat, a kutyánk, mindig jön utánam, amikor táncolok. Egyszer pár hete majdnem fejbe is vertem véletlenül mikrofonállvánnyal – szerencsére a fiam időben szólt, hogy ott settenkedik körülöttem

– mesélte nevetve.

Szandi számára a felkészülés családi program, hiszen otthon mindenki részese a gyakorlásnak, sőt, kisebbik fia nemrég viccesen meg is jegyezte, hogy a két héttel ezelőtt bemutatott Lady Gaga koreográfiát már ő is el tudná táncolni, annyiszor látta. Bár a verseny egyértelműen egyre kiélezettebb, Szandi mostanra megtanulta elengedni a stresszt. „Ebben a csapatban óriási szeretet és támogatás van. Nem riválisként nézünk egymásra, hanem segítjük a másikat” – mondta a háromgyermekes édesanya.

Szandi a hazai- és nemzetközi popkultúra számos ikonjának bőrébe bújt már (Fotó: Mediaworks archív)

Őszi egészség és családi harmónia

Többen voltak már betegek a Sztárban Sztár All Stars versenyzői közül az elmúlt hetekben, de Szandit szerencsére elkerülték a bacik. Az őszi időszakban különösen odafigyel magára, és az egészségmegőrzésre. Bár most kevesebbet sportol, mint korábban, a megelőzés és a tudatos életmód továbbra is fontos számára.