„Semmiképpen nem csúszhat egybe” – Most akkor lehet tartani halloweent? Szandi megszólalt a kísértetjárásról
A Halloween mókái és a mindenszentek meghitt pillanatai egyszerre adnak neki erőt. A Sztárban Sztár színpadára ezúttal a karibi hangulat és a női erő felszabadító elegyét hozza.
A mindig energikus énekesnő, Szandi az ősz közepén sem lassít: miközben a tévénézők hétről-hétre látványos produkciókban láthatják, otthon a családja körében is megtalálja a harmóniát. A Sztárban Sztár új évada nemcsak szakmai kihívást, hanem rengeteg örömöt is hozott számára.
A Sztárban Sztár színpadán: forró karibi hangulat
A Sztárban Sztár All Starsban mutatott előző két, komolyabb hangvételű és alternatív világot megjelenítő produkció után most vasárnap teljesen más oldaláról mutatkozik meg Szandi: ezúttal Gloria Estefan karakterét ölti magára, így tüzes karibi hangulat és kubai ritmusok töltik meg a színpadot. „Most igazán felszabadultan, nőiesen, energikusan léphetek színpadra – nagyon élvezem ezt a szerepet” – mesélte a Metropolnak.
A Sztárban Sztár zsűrije és a rajongói ezúttal is kíváncsian várják, hogyan viszi majd színpadra a latin világsztár lendületét, de Szandi nem izgul: otthon komolyan gyakorol.
Az ebédlő és a konyha közötti részen szoktam próbálni. Maszat, a kutyánk, mindig jön utánam, amikor táncolok. Egyszer pár hete majdnem fejbe is vertem véletlenül mikrofonállvánnyal – szerencsére a fiam időben szólt, hogy ott settenkedik körülöttem
– mesélte nevetve.
Szandi számára a felkészülés családi program, hiszen otthon mindenki részese a gyakorlásnak, sőt, kisebbik fia nemrég viccesen meg is jegyezte, hogy a két héttel ezelőtt bemutatott Lady Gaga koreográfiát már ő is el tudná táncolni, annyiszor látta. Bár a verseny egyértelműen egyre kiélezettebb, Szandi mostanra megtanulta elengedni a stresszt. „Ebben a csapatban óriási szeretet és támogatás van. Nem riválisként nézünk egymásra, hanem segítjük a másikat” – mondta a háromgyermekes édesanya.
Őszi egészség és családi harmónia
Többen voltak már betegek a Sztárban Sztár All Stars versenyzői közül az elmúlt hetekben, de Szandit szerencsére elkerülték a bacik. Az őszi időszakban különösen odafigyel magára, és az egészségmegőrzésre. Bár most kevesebbet sportol, mint korábban, a megelőzés és a tudatos életmód továbbra is fontos számára.
Még sosem sportoltam ilyen keveset, de most a műsorra és a családra koncentrálok. Egyszerűen ideiglenesen átalakult a prioritás, hiszen sok energiát elvisz a mindennapi készülés, s természetesen mellette egy háztartásvezető édesanya is vagyok. Az étrendemre viszont mindig figyelek, sok vitamint szedek, és próbálok minél több friss gyümölcsöt, zöldséget fogyasztani.
Mindenszentek és halloween: hagyomány és játék kéz a kézben
A mindenszentek időszaka mindig különleges Szandi és családja számára.
Ezek a napok a megemlékezésről szólnak, közösen járjuk a szeretteink sírjait, és sokat mesélünk a gyerekeknek olyan rokonokról is, akikkel ők már nem találkozhattak
– mondta meghatottan. A halloweenről viszont teljesen nyitottan gondolkodik.
Szerintem semmi gond nincs vele. Jó közösségi program, ami összeköti az embereket. A fontos az, hogy mikor vesz részt az ember halloweeni programokon. Ennek mindenszentek és halottak napja előtt van a helye, semmiképpen nem csúszhat egybe.
Szandi gyerekei, amikor még kicsik voltak, rendszerint részt vettek ilyen programon:
A környékünkön az anyukák készítettek szellemruhát, a gyerekekkel kézműveskedtünk, tököt faragtunk, sütiket sütöttünk. Fehér lepedőben járták a környékbeli házakat a gyerekek, és ilyenkor mindig kaptak valami házi finomságot. Csodás közösségi élmény volt.
Szerinte minden azon múlik, mikor és hogyan éljük meg ezeket az alkalmakat.
Ha megvan a maga helye és ideje, a halloween is lehet értékes, közösségépítő ünnep. A lényeg, hogy a család együtt legyen, beszélgessünk, alkossunk, és megéljük az együttlét örömét.
Szandi tehát egyszerre éli meg a karibi ritmusok lendületét, az őszi harmónia csendjét és a családi hagyományok meghittségét ezekben a napokban. Vasárnap este a Sztárban Sztár színpadán pedig újra bizonyíthatja, hogy képes bárki bőrébe bújva letarolni a színpadot. Szüksége is lesz minden tudására és érzékére, hiszen a Sztárban Sztár szabályai ettől a héttől szigorodnak. Vasárnaptól ugyanis a zsűritagok az adás alatt mindössze három alkalommal oszthatnak ki 10 pontot. Újabb izgalmas átalakulásokkal, egyre élesedő versennyel folytatódik tehát az élő show a TV2 műsorán.
