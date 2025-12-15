„Ilyet már láttunk” - Gönczi Gábor a Tisza-adóról

Gönczi Gábor rendszeresen részt vesz a Háborúellenes Gyűlésen. Most a Borsnak elárulta, miért tartja kulcskérdésnek a béke megőrzését. Úgy látja, Orbán Viktor jó irányba vezeti az országot, és szerinte nem minden politikai szereplő képes átlátni azt a rendszert, amely valóban a békéhez vezethet. Most pedig a Tisza-adóról is kifejtette véleményét.

Gönczi Gábor szerint Orbán Viktor a béke kulcsa (Fotó: MW)

Ezért hasznos a Háborúellenes Gyűlés

Ezelőtt több baloldali politikustól hallottuk már, hogy adócsökkentés lesz. Ezt viszont soha nem tudták bebizonyítani. Most ugyanezt látom, mivel jön az, hogy nem lesz megszorítás, de ezt már jól ismerjük

– mondta a Borsnak a TV2 Tények műsorvezetője. Természetesen Mohácson amellett sem lehetett elmenni, hogy minderre hogyan képes az emberek figyelmét felhívni egy Háborúellenes Gyűlésen.

Ezen a találkozón lehetőség nyílik arra, hogy elbeszélgessünk az emberekkel. Nem arról, hogy kinek is higgyenek, hanem csak mondjuk el nekik, hogy ilyet már láttunk

– jelentette ki Gönczi Gábor, a Magyar Péter által vezetett Tisza megszorító csomagjáról.

Gönczi Gábor Mohácson részt vett a negyedik Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: MW)

Azt gondolom, hogy olyan józan gondolkodású politikusok kezében van a hatalom, akiknek könnyen észrevehető hatalma is van és megfelelően látják a világot. Hála Isten, a mi miniszterelnökünk is ilyen. A hatalma és a kapcsolatrendszere is megvan hozzá és mindenhol odafigyelnek rá

– mesélte a műsorvezető. Majd kitért arra, miért gondolja, hogy Orbán Viktor a befolyása miatt könnyen elérheti a békét.

Egy olyan embernek, aki Trumptól ment Putyinhoz, majd utána Erdoganhoz, annak, ne mondja nekem senki, hogy nincs hatalma. Rengeteg szövetségese van, egyébként Európában belül is. Bízok benne, hogy Európán belül is kialakul az a kör, ami megállíthatja, hogy ez a szörnyűség valósággá váljon itthon is

– mondta Orbán Viktorról Gönczi Gábor.