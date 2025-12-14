RETRO RÁDIÓ

Háborúellenes Gyűlés egy másik szemszögből - Videó

Ilyet még nem láttál! Orbán Viktor kulisszatitkokat mutatott a Háborúellenes Gyűlésről.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.14. 21:37
háborúellenes gyűlés orbán viktor andor éva felvétel

Orbán Viktor legújabb Facebook-videójában egy másik szemszögből mutatta meg a mohácsi Háborúellenes Gyűlést. A felvételen a résztvevők, szervezők láthatók, ahogy készülnek a telt házas eseményre, illetve amint elütik az idejüket, amikor épp nincs tennivaló.

Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY
Andor Éva izgult a színpadra lépés előtt a Háborúellenes Gyűlésen
Fotó: MW

A felvételen Andor Éva elmondta, jó értelemben izgult a színpadra lépés előtt, mert ez volt az első interjúja Orbán Viktorral. Szabó Zsófi is elárult egy titkot, amit lent nézhetsz meg.

Háborúellenes Gyűlés egy másik szemszögből 


 

