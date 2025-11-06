Házasság első látásra Dani kitálalt Kármenről: „Folyamatosan meghazudtolt!”

A Házasság első látásra eheti adásaiban Kármen és Dani vitája indította el a lavinát. Az újdonsült házaspár nem tudott dűlőre jutni a kettejük között lévő konfliktus tekintetében, ezért különköltözött. A közös terápia után úgy tűnt, hogy menthetetlen a helyzet, erről Dani mesélt interjújában.

Házasság első látásra 2025: Dani pontosan tudta, mivel küzdött Kármen

Tigyi Kármen és Szilágyi Dániel egy boldog párkapcsolat reményében mondták ki az igent az oltár előtt, ez azonban nehezebb akadályokat görgetett eléjük, mint azt elsőre gondolták volna. Nem sokkal később ugyanis Kármen felfedte, hogy abuzálták.

Az az igazság, hogy két korábbi barátnőm is abúzus áldozata volt. Voltam már tehát hasonló helyzetben, ezért átéreztem és tudtam, hogy ez mit jelent, hogy mire kell odafigyelnem attól függően, hogy kinél mennyire élénk a trauma. Amikor Kármennel próbáltuk felépíteni a közös életünket, akkor az elején még nem tapasztaltam nála semmilyen ellenérzést vagy visszautasítást

- kezdi Dani, aki kifejtette: ha valakinek a testével olyan helyzetben élnek vissza, amikor gyerek és a legnagyobb szüksége lenne a biztonságra, akkor minden hasonló későbbi szituációban a tudatalattija be fog kapcsolni és megpróbálja majd megóvni attól, hogy ez újra megtörténjen.

Mivel Kármen egy idő után kezdte biztonságban érezni magát és azt érezte, hogy minden rendben, egész egyszerűen előtört belőle az érzés, hogy ezzel esetleg visszaélek majd. Hiába máshoz köthető az eredeti traumája, nálam is felgyulladt a piros lámpája és nekem mindezzel a vacsorás kiborulásánál kellett szembesülnöm. Dolgozott már rajta korábban, de láthatólag még mindig nagyon erősen élt benne az egész. Amikor pedig ez előjön benne, akkor nyilván én kapok minden rosszat a fejemhez

Dani úgy érzi, ameddig csak lehetett, próbálta kezelni a problémát, hiszen megértette, hogy Kármen csak próbálta magát távol tartani egy olyan helyzettől, amiben újra áldozattá válhat.