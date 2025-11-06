Házasság első látásra Dani kitálalt Kármenről: „Folyamatosan meghazudtolt!”
A párkapcsolati reality egyre meredekebb érzelmi hullámvasútra kalauzolja a szereplőket és a nézőket egyaránt. A Házasság első látásra balhés házaspárjának nehéz csomaggal kellett szembenézzen, ezzel kapcsolatban Dani lapunknak adott interjújában mesélt.
A Házasság első látásra eheti adásaiban Kármen és Dani vitája indította el a lavinát. Az újdonsült házaspár nem tudott dűlőre jutni a kettejük között lévő konfliktus tekintetében, ezért különköltözött. A közös terápia után úgy tűnt, hogy menthetetlen a helyzet, erről Dani mesélt interjújában.
Házasság első látásra 2025: Dani pontosan tudta, mivel küzdött Kármen
Tigyi Kármen és Szilágyi Dániel egy boldog párkapcsolat reményében mondták ki az igent az oltár előtt, ez azonban nehezebb akadályokat görgetett eléjük, mint azt elsőre gondolták volna. Nem sokkal később ugyanis Kármen felfedte, hogy abuzálták.
Az az igazság, hogy két korábbi barátnőm is abúzus áldozata volt. Voltam már tehát hasonló helyzetben, ezért átéreztem és tudtam, hogy ez mit jelent, hogy mire kell odafigyelnem attól függően, hogy kinél mennyire élénk a trauma. Amikor Kármennel próbáltuk felépíteni a közös életünket, akkor az elején még nem tapasztaltam nála semmilyen ellenérzést vagy visszautasítást
- kezdi Dani, aki kifejtette: ha valakinek a testével olyan helyzetben élnek vissza, amikor gyerek és a legnagyobb szüksége lenne a biztonságra, akkor minden hasonló későbbi szituációban a tudatalattija be fog kapcsolni és megpróbálja majd megóvni attól, hogy ez újra megtörténjen.
Mivel Kármen egy idő után kezdte biztonságban érezni magát és azt érezte, hogy minden rendben, egész egyszerűen előtört belőle az érzés, hogy ezzel esetleg visszaélek majd. Hiába máshoz köthető az eredeti traumája, nálam is felgyulladt a piros lámpája és nekem mindezzel a vacsorás kiborulásánál kellett szembesülnöm. Dolgozott már rajta korábban, de láthatólag még mindig nagyon erősen élt benne az egész. Amikor pedig ez előjön benne, akkor nyilván én kapok minden rosszat a fejemhez
Dani úgy érzi, ameddig csak lehetett, próbálta kezelni a problémát, hiszen megértette, hogy Kármen csak próbálta magát távol tartani egy olyan helyzettől, amiben újra áldozattá válhat.
Ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy nekem is véges a türelmem, így amikor a vacsora előtt elköltözött, én már beláttam, hogy nem tudok segíteni és akkor már jobb, ha külön vagyunk, mert az én jelenlétem már csak rontana a helyzeten.
A Házasság első látásra párok megszenvedték a történteket
Dani elárulta, hogy a kialakult körülmények miatt azért nyilván van benne egy jó adag sértettség is.
Az a bizonyos birtoklási vágy, amit annyiszor megkaptam, soha nem jelent meg közöttünk, viszont folyamatosan meghazudtolt. Azt gondolom, hogy ez egy erős ellenreakció arra, hogy ő újra egy olyan helyzetben találja magát, ahol ki van szolgáltatva.
Házasság első látásra Dani úgy véli, egy jó kapcsolat kialakulásához hozzá kell tartoznia annak, hogy a felek mernek egymás előtt gyengék lenni, ezáltal tudjanak egymás felé közeledni, ellenkező esetben nem fognak tudni közösséget létrehozni egymással.
Nem szeretek veszekedni, mert annak nincs értelme, a vita egészen más. Ha elfajulnak az érzelmek és megmásítjuk a valóságot, ahhoz én már nem tudok kapcsolódni. Nekem is voltak rossz párkapcsolataim, ha nem lettek volna, akkor nem lettem volna egyedülálló és nem jelentkeztem volna ebbe a műsorba. Egy ideig próbáltam segíteni, de egy idő után Kármen annyira ellenséges volt, amit már fojtogatónak éreztem és én is elszenvedője lettem a dolognak, hiszem nem lehet a végtelenségig belerúgni valakibe.
