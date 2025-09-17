Szentkirályi Alexandra: Péter, vállald a felelősséget!

Fegyveres politikusoknak semmi keresnivalója emberek között!
Hoppá! Magyar Péter beismerte: valóban fegyver volt Ruszin-Szendi Romulusznál egy tiszás rendezvényen. A botrányos eset kapcsán töb kérdést is megfogalmazott Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán.
Péter, vállald a felelősséget és magyarázd meg, hogyan kerülhetett fegyver egy lakossági fórumra!
– írja közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. Majd így folytatja:
„Ruszin-Szendi és Magyar Péter is kénytelen volt beismerni, hogy a politikus valóban fegyverrel ment ki a lakossági fórumára.
Ez az elképzelhető legnagyobb felelőtlenség és még illegális is lehet.
Kérdéseim a Tisza Párthoz és Magyar Péterhez:
– Magyar Péter tudott-e arról, hogy politikusa fegyverrel jár tiszás gyűlésekre?
– Pontosan mikor és hol viselt fegyvert Ruszin-Szendi nyilvános rendezvényen?
– A TISZA párt engedélyezte-e, hogy fegyverrel jelenjen meg?
A katonának az a kötelessége, hogy szolgálja hazáját, nem az, hogy ártatlan magyar emberek életét veszélyeztesse. És mi a magyarázata? Hogy a «legrosszabbra készült». Mit kell ezalatt érteni? Ha valaki egy tiszás fórumon tesz egy rossz vagy hirtelen mozdulatot, azt lelövi? Fegyveres politikusoknak semmi keresnivalója emberek között! Legalább ebben értsünk egyet mindannyian!”
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.