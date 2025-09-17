Szentkirályi Alexandra: Péter, vállald a felelősséget!

Hoppá! Magyar Péter beismerte: valóban fegyver volt Ruszin-Szendi Romulusznál egy tiszás rendezvényen. A botrányos eset kapcsán töb kérdést is megfogalmazott Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán.

Szentkirályi Alexandra Magyar Péternek: magyarázd meg, hogyan kerülhetett fegyver egy lakossági fórumra! (Fotó: Purger Tamás / MTI)

Péter, vállald a felelősséget és magyarázd meg, hogyan kerülhetett fegyver egy lakossági fórumra!

– írja közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. Majd így folytatja:

„Ruszin-Szendi és Magyar Péter is kénytelen volt beismerni, hogy a politikus valóban fegyverrel ment ki a lakossági fórumára.

Ez az elképzelhető legnagyobb felelőtlenség és még illegális is lehet.

Kérdéseim a Tisza Párthoz és Magyar Péterhez:

– Magyar Péter tudott-e arról, hogy politikusa fegyverrel jár tiszás gyűlésekre?

– Pontosan mikor és hol viselt fegyvert Ruszin-Szendi nyilvános rendezvényen?

– A TISZA párt engedélyezte-e, hogy fegyverrel jelenjen meg?

A katonának az a kötelessége, hogy szolgálja hazáját, nem az, hogy ártatlan magyar emberek életét veszélyeztesse. És mi a magyarázata? Hogy a «legrosszabbra készült». Mit kell ezalatt érteni? Ha valaki egy tiszás fórumon tesz egy rossz vagy hirtelen mozdulatot, azt lelövi? Fegyveres politikusoknak semmi keresnivalója emberek között! Legalább ebben értsünk egyet mindannyian!”