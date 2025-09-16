Ahogy arról a minap a Ripost beszámolt, fegyvernek tűnő tárggyal a ruhája alatt jelent meg a Tisza Párt több fórumán is Ruszin-Szendi Romulusz. Ha Magyar Péter kedvenc katonájának az inge alatt valóban fegyver volt, akkor az azért különösen aggályos, mert a Tokatábornokként elhíresült bukott vezérkari főnök mostanában egyre ingerültebb és agresszívabb.

A Tisza Párt elnökének tudomásának kell lennie arról, hogy Ruszin-Szendi Romulusz hord-e fegyvert a párt rendezvényein Fotó: Magyar Péter Facebook

Legutóbb például Kötcsén kézzel és testtel is arrébb lökte a Mandiner újságíróját, amikor az a Tisza adóterveiről kérdezte a Tisza védelmi szakpolitikusát. Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött:

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!

De persze mit is várhatnánk tőle, ha a maga a párt elnöke is egy erőszakos ember. Erről posztolt videós összeállítást a Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője:

Fegyvermániájáról vallott Ruszin-Szendi Romulusz

Ruszin-Szendi Romulusz 2023-ban a Retró rádióban beszélt arról, hogy a szívéhez azok a dolgok állnak igazán közel, amivel ölni lehet. A bukott vezérkari főnök egyébként azt is bevallotta korábban, hogy gyűjti a fegyvereket.

A botrányos zsírleszívási ügye miatt csak Tokatábornoknak csúfolt tiszás egyébként többször is utalt arra, hogy

a hatalom megszerzéséhez utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna.

Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt, hogy

rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

A mesterséges intelligencia szerint az egy fegyver

A Mandiner a mesterséges intelligenciához fordult segítségért, megkérdezték, hogy az MI szerint mi lehet az a furcsa tárgy Ruszin-Szendi Romulusz inge alatt. A Mesterséges Intelligencia a következő választ adta: