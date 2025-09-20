RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: A legnagyobb legendával kezdünk

"A szabadság vándorai" - írt a közösségi médiában megosztott képhez Orbán Viktor.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.20. 16:19
Módosítva: 2025.09.20. 16:28
Digitális Polgári Kör Orbán Viktor Demjén Ferenc

Szombaton délután tartják a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját, ahol a szervezők óriási showműsorral és rengeteg meglepetéssel készülnek. A rendezvényen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök is, aki nemrégen a Facebookra posztolt egy képet - írja a Ripost.

Sok ezer ember érkezett a budapesti Papp László Sportarénába az Digitális Polgári Körök első országos találkozójára / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A fotón a miniszterelnök mellett a pár hete balesetet szenvedett Demjén Ferenc szerepel, aki a jelek szerint szintén fellép a találkozón.  

Az egész ország aggódott, amikor kiderült, hogy a legendás zenész súlyos combtörést szenvedett. Demjén Ferencről azóta szerencsére csak jó hírek érkeztek, erről most mindenki meg is bizonyosodhatott.

Múlt heti videós üzenetében az énekes elmondta, hogy már hazamehetett a kórházból, de leginkább akkor lesz otthon, amikor találkozhat a közönségével, „ami nem olyan sokára valószínűleg megtörténik”. 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu