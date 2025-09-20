Orbán Viktor: A legnagyobb legendával kezdünk

"A szabadság vándorai" - írt a közösségi médiában megosztott képhez Orbán Viktor.
Szombaton délután tartják a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját, ahol a szervezők óriási showműsorral és rengeteg meglepetéssel készülnek. A rendezvényen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök is, aki nemrégen a Facebookra posztolt egy képet - írja a Ripost.
A fotón a miniszterelnök mellett a pár hete balesetet szenvedett Demjén Ferenc szerepel, aki a jelek szerint szintén fellép a találkozón.
Az egész ország aggódott, amikor kiderült, hogy a legendás zenész súlyos combtörést szenvedett. Demjén Ferencről azóta szerencsére csak jó hírek érkeztek, erről most mindenki meg is bizonyosodhatott.
Múlt heti videós üzenetében az énekes elmondta, hogy már hazamehetett a kórházból, de leginkább akkor lesz otthon, amikor találkozhat a közönségével, „ami nem olyan sokára valószínűleg megtörténik”.
