„A szeretőm terhes, a feleségem pedig nem tud teherbe esni - összeomlott az életem”

A 34 éves férfi 12 éve van együtt 33 éves feleségével, ebből nyolc éve házasok. Elmondása szerint mindig is szerettek volna családot alapítani, és bár számos termékenységi kezelést, köztük lombikprogramot is igénybe vettek, semmi sem vált be. Ez mindkettőjük számára érzelmileg megterhelő volt, és a férfi szerint a felesége végül elvesztette az érdeklődését a szex iránt, miután a terhesség reménye szertefoszlott. Végül nála képbe került egy másik nő.

Terhes lett a férfi szeretője, felesége nem tud teherbe esni / Fotó: freepik.com / Illusztráció

„A szeretőm terhes, a feleségem nem lehet anya"

A férfi kiskereskedelmi vezetőként dolgozik, és jellemzően női csapatot irányít. Elmondása szerint az előző főnök, akinek betöltötte a pozícióját, arról volt híres, hogy előléptetést és bónuszokat ígért szexért cserébe, és úgy tűnik, ő is követte ezt az elrettentő példát.

Nem állt szándékomban hűtlennek lenni, de a kísértés óriási volt, és most ugyanolyan rossz a hírnevem, mint az előző vezetőnek, miután körülbelül 17 kollégámmal volt szexuális kapcsolatom. Ez az életem egy része, amire nem vagyok büszke, de a feleségemnek nincs tudomása róla. Ez az én titkom

- vallotta be a férfi.

Azonban az egyik nő, akivel kapcsolatot létesített, most közölte vele, hogy terhes tőle.

Összeomlott az életem. El sem tudom képzelni, hogyan érezne a feleségem, ha megtudná, de lehet, hogy ez az egyetlen lehetőségem, hogy apává váljak.

A tanácsadó a válaszában egyaránt bírálta a férfi hűtlenségét, és azt, ahogyan a munkahelyén kihasználta a helyzetet - írja a Mirror.

A termékenységi problémák megterhelőek lehetnek, a sikertelen kezelések okozta mély csalódással együtt, de ez nem ment fel téged a viselkedésed alól… A jogi és gyakorlati realitás az, hogy a szeretőd érzései a terhességgel kapcsolatban fogják meghatározni, mi történik ezután. Mielőtt beszélnél vele, komolyan fontold meg, milyen lesz az életed, ha ő szül neked gyermeket. Nagyon irreális elképzelni így egy boldog családot. Nem lehetsz biztos abban, hogy a gyermek valóban tőled van, és a józan ész azt diktálja, hogy a születés után DNS-tesztet kell végeztetni

-írta a tanácsadó.