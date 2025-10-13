„Két héttel azután estem teherbe, hogy találkoztam az online szerelmemmel – a trollok csak irigyek”

Mindössze két héttel azután, hogy Sarah találkozott online megismert barátjával, aki a világ másik felén él, teherbe esett tőle. Most boldog párként kemény üzenetet küldtek a gonosz kommentelőknek.

A pár azóta már együtt él, dúl köztük a szerelem/ Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció

Amikor a Németországban élő Sarah feltöltött egy videót a közösségi oldalára, nem is sejtette, hogy ezzel örökre megváltozik az élete. A nigériai Cyprian meglátta a felvételt, és azonnal felkeltette az érdeklődését Sarah külseje és a lovak iránti szeretete. Úgy döntött, hogy ír neki. Akkoriban Sarahnak még volt barátja, így először csak baráti, levelezős kapcsolat alakult ki köztük. Ám miután a nő szakított, a két fiatal között elkezdett szikrázni a levegő.

Ahogy egyre többet üzengettek egymásnak, Sarah mind jobban vágyott arra, hogy személyesen is találkozzon Cypriannal – ezért hatalmas kockázatot vállalt. Jegyet vett a Benini Köztársaságba, pedig korábban sosem járt még Afrikában. Úgy döntött, titokban tartja az utazást, mert tudta, hogy a barátai és családja le akarnák beszélni róla. Sarah így fogalmazott a személyes találkozó után:

Azt hiszem, attól a naptól kezdve, hogy megismerkedtünk, együtt voltunk. Soha nem mondtuk ki, hogy na, most járunk, egyszerűen csak így alakult.

A szerelem segített legyőzni a határokat

Két héttel azután, hogy Sarah visszatért Beninből, rájött, hogy terhes – Cyprian gyermekét várta. Bár nem tervezték a babát, úgy döntöttek, hogy együtt nevelik fel a kicsit. A kezdet azonban nem volt könnyű: amikor Sarah Németországban megszülte a kisbabát, Cyprian nem lehetett ott vele, mert nem kapott vízumot Európába. Így csak FaceTime-on keresztül tudta végignézni a szülést Nigériából.

A kisbaba négy hónapos volt, amikor Sarah újra el tudott utazni, hogy másodszor is találkozzon Cypriannal – ekkor mutatta be neki közös gyermeküket. Azóta, ahogy ők mondják, kapcsolatuk egyre erősebb.

Most már együtt élnek Németországban, és gyakran osztanak meg közös tartalmakat a közösségi médiában - írja a Mirror. Nem mindenki reagál azonban kedvesen: sok kommentelő szkeptikus, és akad, aki kegyetlen megjegyzéseket tesz – például azt írják, hogy „nemsokára Sarah egyedülálló anya lesz”, vagy hogy Cyprian csak a német útlevél miatt van vele. Cyprian azonban ennyit üzent a gyűlölködőknek: