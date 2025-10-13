RETRO RÁDIÓ

„Két héttel azután estem teherbe, hogy találkoztam az online szerelmemmel – a trollok csak irigyek”

A fiatal nő nem bánja, hogy kockázatot vállalt. Hiába a sok kritika, a pár szerelme erősebb!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.13. 08:00
terhes szerelem párkapcsolat

Mindössze két héttel azután, hogy Sarah találkozott online megismert barátjával, aki a világ másik felén él, teherbe esett tőle. Most boldog párként kemény üzenetet küldtek a gonosz kommentelőknek. 

A pár azóta már együtt él, dúl köztük a szerelem
A pár azóta már együtt él, dúl köztük a szerelem/ Fotó:  unsplash.com – Képünk illusztráció

Amikor a Németországban élő Sarah feltöltött egy videót a közösségi oldalára, nem is sejtette, hogy ezzel örökre megváltozik az élete. A nigériai Cyprian meglátta a felvételt, és azonnal felkeltette az érdeklődését Sarah külseje és a lovak iránti szeretete. Úgy döntött, hogy ír neki. Akkoriban Sarahnak még volt barátja, így először csak baráti, levelezős kapcsolat alakult ki köztük. Ám miután a nő szakított, a két fiatal között elkezdett szikrázni a levegő.

Ahogy egyre többet üzengettek egymásnak, Sarah mind jobban vágyott arra, hogy személyesen is találkozzon Cypriannal – ezért hatalmas kockázatot vállalt. Jegyet vett a Benini Köztársaságba, pedig korábban sosem járt még Afrikában. Úgy döntött, titokban tartja az utazást, mert tudta, hogy a barátai és családja le akarnák beszélni róla. Sarah így fogalmazott a személyes találkozó után: 

Azt hiszem, attól a naptól kezdve, hogy megismerkedtünk, együtt voltunk. Soha nem mondtuk ki, hogy na, most járunk, egyszerűen csak így alakult.

A szerelem segített legyőzni a határokat

Két héttel azután, hogy Sarah visszatért Beninből, rájött, hogy terhes – Cyprian gyermekét várta. Bár nem tervezték a babát, úgy döntöttek, hogy együtt nevelik fel a kicsit. A kezdet azonban nem volt könnyű: amikor Sarah Németországban megszülte a kisbabát, Cyprian nem lehetett ott vele, mert nem kapott vízumot Európába. Így csak FaceTime-on keresztül tudta végignézni a szülést Nigériából.
A kisbaba négy hónapos volt, amikor Sarah újra el tudott utazni, hogy másodszor is találkozzon Cypriannal – ekkor mutatta be neki közös gyermeküket. Azóta, ahogy ők mondják, kapcsolatuk egyre erősebb.

Most már együtt élnek Németországban, és gyakran osztanak meg közös tartalmakat a közösségi médiában - írja a Mirror. Nem mindenki reagál azonban kedvesen: sok kommentelő szkeptikus, és akad, aki kegyetlen megjegyzéseket tesz – például azt írják, hogy „nemsokára Sarah egyedülálló anya lesz”, vagy hogy Cyprian csak a német útlevél miatt van vele. Cyprian azonban ennyit üzent a gyűlölködőknek:

Azoknak, akik ítélkeznek a kapcsolatunk felett, azt kívánom, találjatok gyógyulást.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu