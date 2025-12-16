RETRO RÁDIÓ

Ha Brüsszel-párti kormányt választunk, háború lesz. Ez a 2026-os választás tétje!

Óriási a tétje a 2026-os választásnak. Orbán Viktor miniszterelnök szerint a migráció és a háború ügyében is igazuk volt.

2025.12.16.
"Most tudunk utoljára dönteni háború és béke kérdésében." - mondta Orbán Viktor a 2026-os választás súlyos tétjére utalva.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a migráció és a háború ügyében is igazuk volt.
Orbán Viktor: ,,Hiba volt beállni Ukrajna mögé"

Magyarország miniszterelnöke szerint hiba volt Ukrajnába küldeni azt a rengeteg fegyvert, pénzt. Az egész stratégia elhibázott volt. Ez nem a mi háborúnk volt. 

Ha békepárti kormányt választunk, béke lesz. Ha Brüsszel-párti kormányt választunk, háború lesz. Ez a 2026-os választás tétje! 

 írja a kormányfő legfrissebb videójában, amelyet közösségi média oldalán osztott meg.

 

 

