Óriási a tétje a 2026-os választásnak. Orbán Viktor miniszterelnök szerint a migráció és a háború ügyében is igazuk volt.
"Most tudunk utoljára dönteni háború és béke kérdésében." - mondta Orbán Viktor a 2026-os választás súlyos tétjére utalva.
Orbán Viktor: ,,Hiba volt beállni Ukrajna mögé"
Magyarország miniszterelnöke szerint hiba volt Ukrajnába küldeni azt a rengeteg fegyvert, pénzt. Az egész stratégia elhibázott volt. Ez nem a mi háborúnk volt.
Ha békepárti kormányt választunk, béke lesz. Ha Brüsszel-párti kormányt választunk, háború lesz. Ez a 2026-os választás tétje!
írja a kormányfő legfrissebb videójában, amelyet közösségi média oldalán osztott meg.
