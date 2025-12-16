Orbán Viktor: Ilyen volt Mohács. Felkészül: Szeged! Szombaton ott találkozunk! – Videó
Lenyűgöző videót osztott meg Orbán Viktor.
A Háborúellenes Gyűlés december 20-ai következő megállója Szeged. Beszédek, zene és közösségi gondolkodás teszi teljessé az eseményt – olvasható a DPK oldalán, ahol többek közt rendhagyó Lázárinfó is lesz Orbán Viktorral.
Ilyen volt Mohács. Felkészül: Szeged! Szombaton ott találkozunk!
– írja a kormányfő a szombati esemény kapcsán.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre