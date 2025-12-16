RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Ilyen volt Mohács. Felkészül: Szeged! Szombaton ott találkozunk! – Videó

Lenyűgöző videót osztott meg Orbán Viktor.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.16. 15:17
Módosítva: 2025.12.16. 15:21
Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor mohács

A Háborúellenes Gyűlés december 20-ai következő megállója Szeged. Beszédek, zene és közösségi gondolkodás teszi teljessé az eseményt – olvasható a DPK oldalán, ahol többek közt rendhagyó Lázárinfó is lesz Orbán Viktorral.

Lenyűgöző videót osztott meg Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésről
Lenyűgöző videót osztott meg Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésről – Fotó: MW

Ilyen volt Mohács. Felkészül: Szeged! Szombaton ott találkozunk!

– írja a kormányfő a szombati esemény kapcsán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu