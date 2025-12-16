Igénytelen országnak nevezte Magyarországot Pankotai Lili – Orbán Balázs reagált a kijelentésre

Pankotai Lili szerint „mocskosul igénytelen ország vagyunk”. A diákaktivista szerint a társadalom szerinte elsősorban személyijövedelemadó-mentességet, rezsicsökkentést és egzisztenciális biztonságot vár el, miközben háttérbe szorul az oktatás, az egészségügy és a gyermekvédelem – írja a Mandiner cikke.

Orbán Balázs is reagált Pankotai Lili kijelentéseire – Fotó: Orbán Balázs/Facebook

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is reagált a kijelentésekre.

A kormány politikája az alacsony energiaárak megőrzésére, az egykulcsos személyi jövedelemadó fenntartására, a családi adókedvezmények bővítésére, a többgyermekes anyák adómentességére, a vállalkozások terheinek csökkentésére és az otthonteremtés támogatására épül. Úgy fogalmazott: szerinte nem helyes lenézni a magyar embereket, akik képesek eldönteni, mi szolgálja az érdekeiket.

– írja közösségi oldalán Orbán Balázs.

Pankotai Lili ezt nem hagyta szó nélkül. Válaszában kifogásolta, hogy egy magas rangú kormányzati tisztségviselő egy 21 éves egyetemi hallgatóval folytat nyilvános vitát, illetve kifejtette, hogy szerinte az „igénytelenség” abban nyilvánul meg, hogy a társadalom nem érvényesíti következetesen igényét a minőségi oktatásra, egészségügyre és valódi gyermekvédelemre. Ha ezekre valódi társadalmi igény lenne, az szerinte politikai következményekkel járna.

A fiatal aktivista továbbá kitért az árstopra és a minimálbér-emelésre is. Pankotai Lili úgy fogalmazott, hogy azon az egyetemen, ahol ő hallgató, Orbán Balázs pedig tanácsadó testületi elnök, már az első félévben oktatják ezen intézkedések gazdasági hatásait. Emellett azzal vádolta Orbán Balázst, hogy érvelésében úgynevezett „szalmabábérvelést” alkalmaz, és nyilvános vitára hívta a politikust.

Orbán Balázs ezt követően nyílt levélben reagált. Ebben azt írta: szerinte nem tartható az a gyakorlat, amikor valaki közéleti szereplőként markáns politikai állításokat tesz, majd kritikák esetén arra hivatkozik, hogy „csupán diák.”

Kiváló kibúvó minden alkalommal arra hivatkozni, hogy az ember tanuló,

hozzátéve, hogy ezt a kettős szerepfelfogást hosszú távon nem lehet fenntartani.