GYED-emelés: félmillió forint plusz – a Tisza Párt ugyanennyi mínusz! Amennyit a kormány ad, annyit venne el Magyar Péter
11%-kal nő a minimálbér, ezzel együtt a GYED is emelkedik. A Tisza Párt megszorító csomagja pont ezt venné el.
Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár kedden, december 9-én reggel, a TV2 Mokka vendégeként nagyszerű hírt jelentett be. 11%-kal nő a minimálbér. Az államtitkár már az elején leszögezte: „Amikor a minimálbér emelkedik, az kihatással van a teljes családtámogatási rendszerre is.” És ez most különösen nagyot szól: 11%-kal nő a minimálbér összege, ami egyenesen húzza magával a GYED-et is. A GYED bruttó havi 406 ezerről 451 ezer forintra emelkedik vagyis havonta 44 ezer forint plusz a családoknál, ami éves szinten félmillió forintot jelent. A Tisza-adó viszont minimum ugyanennyit venne el tőlük - írja a Ripost.
A Tisza kegyetlenül megsarcolná a családokat!
A GYED emelkedése éves szinten félmillió forint extra, ami már önmagában is komoly segítség, de az államtitkár külön hangsúlyozta:
Nem csak a GYED esetében igaz ez: a nevelőszülői GYED, az örökbefogadói díj, a nagyszülői GYED vagy a diplomás GYED is emelkedik.
És ezzel még mindig nincs vége: nőhet a CSED is, hiszen azt is érinti a minimálbér.
Koncz Zsófia emlékeztetett:
2010-ben a minimálbér 73 ezer forint volt, most 322 ezer forint, vagyis 4,5-szeresére nőtt.
A számok tehát magukért beszélnek. És akkor jön a feketeleves: mit csinálna ezzel szemben a Tisza Párt?
A Tisza Párt megszorító csomagja, a Tisza-adó kíméletlenül nyúlna bele a családok életébe.
A Tisza Párt megszorító csomagja többek között a GYED eltörlését is tartalmazza.
– mondta az államtitkár.
Ez pedig nem valami új keletű baloldali kísérlet. Koncz felidézte:
2002 után is levették a GYES időtartamát három évről kettőre, megszüntették a családi adókedvezményt, az otthonteremtést is elvették.
Most ugyanez történne, sőt még rosszabb!
Miért kellene megszorítani a családokon? Koncz Zsófia szerint teljesen egyértelmű:
A brüsszeli elvárások szerint jelentős forrásokat akarnak összegyűjteni a háború finanszírozására, a migrációs paktum végrehajtására és Ukrajna folyamatos finanszírozására.
A Tisza ezeket a pénzeket a magyar családoktól vennék el. A kormány viszont mást tesz: történelmi összeggel támogatja a családokat
Az államtitkár szerint jövőre 4802,5 milliárd forint jut családtámogatásokra. Csak a GYED önmagában több mint 370 milliárd forint. „Mi 15 éve folyamatosan emeljük a családoknak szóló támogatásokat” – nyomatékosította, hozzátéve, hogy több mint 100 ezer család kap GYED-et.
Biztos, hogy küzdeni fogunk azért, hogy ezt a túlzó baloldali és brüsszeli elképzelést – amit a Tisza Párt megszorító csomagjában látunk – ne hajtsák végre.
- zárta gondolatait az államtitkár.
