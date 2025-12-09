GYED-emelés: félmillió forint plusz – a Tisza Párt ugyanennyi mínusz! Amennyit a kormány ad, annyit venne el Magyar Péter

Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár kedden, december 9-én reggel, a TV2 Mokka vendégeként nagyszerű hírt jelentett be. 11%-kal nő a minimálbér. Az államtitkár már az elején leszögezte: „Amikor a minimálbér emelkedik, az kihatással van a teljes családtámogatási rendszerre is.” És ez most különösen nagyot szól: 11%-kal nő a minimálbér összege, ami egyenesen húzza magával a GYED-et is. A GYED bruttó havi 406 ezerről 451 ezer forintra emelkedik vagyis havonta 44 ezer forint plusz a családoknál, ami éves szinten félmillió forintot jelent. A Tisza-adó viszont minimum ugyanennyit venne el tőlük - írja a Ripost.

Koncz Zsófia arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza pont annyit venne el, amennyit a kormány ad / Fotó: Máthé Zoltán

A Tisza kegyetlenül megsarcolná a családokat!

A GYED emelkedése éves szinten félmillió forint extra, ami már önmagában is komoly segítség, de az államtitkár külön hangsúlyozta:

Nem csak a GYED esetében igaz ez: a nevelőszülői GYED, az örökbefogadói díj, a nagyszülői GYED vagy a diplomás GYED is emelkedik.

És ezzel még mindig nincs vége: nőhet a CSED is, hiszen azt is érinti a minimálbér.

Koncz Zsófia emlékeztetett:

2010-ben a minimálbér 73 ezer forint volt, most 322 ezer forint, vagyis 4,5-szeresére nőtt.

A számok tehát magukért beszélnek. És akkor jön a feketeleves: mit csinálna ezzel szemben a Tisza Párt?

A Tisza Párt megszorító csomagja, a Tisza-adó kíméletlenül nyúlna bele a családok életébe.

A Tisza Párt megszorító csomagja többek között a GYED eltörlését is tartalmazza.

– mondta az államtitkár.

Ez pedig nem valami új keletű baloldali kísérlet. Koncz felidézte:

2002 után is levették a GYES időtartamát három évről kettőre, megszüntették a családi adókedvezményt, az otthonteremtést is elvették.

Most ugyanez történne, sőt még rosszabb!

Miért kellene megszorítani a családokon? Koncz Zsófia szerint teljesen egyértelmű:

A brüsszeli elvárások szerint jelentős forrásokat akarnak összegyűjteni a háború finanszírozására, a migrációs paktum végrehajtására és Ukrajna folyamatos finanszírozására.

A Tisza ezeket a pénzeket a magyar családoktól vennék el. A kormány viszont mást tesz: történelmi összeggel támogatja a családokat