Útnak indult Orbán Viktor miniszterelnök, hogy részt vegyen az Európai Unió vezetőivel az év utolsó csúcstalálkozón. A napirendet szinte kizárólag Ukrajna ügye uralja, miközben a valós európai problémákra, mint a migráció továbbra sincsenek érdemi válaszok - fogalmaz a Magyar Nemzet.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

EU-csúcs, Brüsszel. Indulunk!

- írja a kormányfő.