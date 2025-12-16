Orbán Viktor: EU-csúcs, Brüsszel. Indulunk!
Orbán Viktor elindult az év utolsó csúcstalálkozójára.
Útnak indult Orbán Viktor miniszterelnök, hogy részt vegyen az Európai Unió vezetőivel az év utolsó csúcstalálkozón. A napirendet szinte kizárólag Ukrajna ügye uralja, miközben a valós európai problémákra, mint a migráció továbbra sincsenek érdemi válaszok - fogalmaz a Magyar Nemzet.
EU-csúcs, Brüsszel. Indulunk!
- írja a kormányfő.
