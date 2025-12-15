Orbán Viktor: Öveket becsatolni, rázós lesz!

Európa folytatná, sőt kiszélesítené a háborút. Folytatni akarja az orosz-ukrán frontvonalon és kiterjeszteni a gazdasági hátországban, a befagyasztott orosz vagyon elkobzásával. Ez a lépés felér egy nyílt hadüzenettel, amelyet orosz részről meg fognak torolni. Nincs okunk, hogy megváltoztassuk a magyar álláspontot.