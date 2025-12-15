RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Öveket becsatolni, rázós lesz!

Magyarország miniszterelnöke már készül az EU-csúcsra. Nagy a tét, Orbán Viktor szerint Európa folytatná, sőt kiszélesítené a háborút.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.15. 08:19
Orbán Viktor Bóka János háború

A magyar parlament európai uniós konzultációs bizottsága hamarosan ülésezik. Orbán Viktor Bóka János, európai ügyekért felelős miniszterrel kezdte napját, hogy felkészüljenek az EU-csúcsra.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Pirkad a házban. Bóka Jánossal indítottuk a hetet. Felkészülés az EU-csúcsra. Öveket becsatolni, rázós lesz!

- írja Magyarország miniszterelnök saját Messenger chat csoportjában, amelyre ITT lehet feliratkozni.

Európa folytatná, sőt kiszélesítené a háborút. Folytatni akarja az orosz-ukrán frontvonalon és kiterjeszteni a gazdasági hátországban, a befagyasztott orosz vagyon elkobzásával. Ez a lépés felér egy nyílt hadüzenettel, amelyet orosz részről meg fognak torolni. Nincs okunk, hogy megváltoztassuk a magyar álláspontot.

- írta korábban Orbán Viktor.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu