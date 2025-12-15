Orbán Viktor: Öveket becsatolni, rázós lesz!
Magyarország miniszterelnöke már készül az EU-csúcsra. Nagy a tét, Orbán Viktor szerint Európa folytatná, sőt kiszélesítené a háborút.
A magyar parlament európai uniós konzultációs bizottsága hamarosan ülésezik. Orbán Viktor Bóka János, európai ügyekért felelős miniszterrel kezdte napját, hogy felkészüljenek az EU-csúcsra.
Pirkad a házban. Bóka Jánossal indítottuk a hetet. Felkészülés az EU-csúcsra. Öveket becsatolni, rázós lesz!
- írja Magyarország miniszterelnök saját Messenger chat csoportjában, amelyre ITT lehet feliratkozni.
Európa folytatná, sőt kiszélesítené a háborút. Folytatni akarja az orosz-ukrán frontvonalon és kiterjeszteni a gazdasági hátországban, a befagyasztott orosz vagyon elkobzásával. Ez a lépés felér egy nyílt hadüzenettel, amelyet orosz részről meg fognak torolni. Nincs okunk, hogy megváltoztassuk a magyar álláspontot.
- írta korábban Orbán Viktor.
