RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Helló, EU-csúcs. Megjöttek a magyarok!

Soha nem látott felvételeket tett közzé Orbán Viktor.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.17. 20:55
Orbán Viktor európai bizottság háború

December 18.-án esedékes az év utolsó EU-csúcs találkozója. A csúcs előestéjén Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelbe utazott. A befagyasztott orosz vagyon kérdése valószínűleg lekerült az Európai Bizottság napirendjéről, ami óriási győzelem máris Magyarország számára a miniszterelnök szerint.

Soha nem látott felvételeket tett közzé Orbán Viktor.
Soha nem látott felvételeket tett közzé Orbán Viktor. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Helló, EU-csúcs. Megjöttek a magyarok!

- írja a kormányfő az esemény előestéjén feltöltött videóhoz.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu