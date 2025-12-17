Orbán Viktor: Helló, EU-csúcs. Megjöttek a magyarok!
Soha nem látott felvételeket tett közzé Orbán Viktor.
December 18.-án esedékes az év utolsó EU-csúcs találkozója. A csúcs előestéjén Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelbe utazott. A befagyasztott orosz vagyon kérdése valószínűleg lekerült az Európai Bizottság napirendjéről, ami óriási győzelem máris Magyarország számára a miniszterelnök szerint.
Helló, EU-csúcs. Megjöttek a magyarok!
- írja a kormányfő az esemény előestéjén feltöltött videóhoz.
