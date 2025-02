Kitiltották a Pókembert az óvodai farsangról - Darth Vader is feketelistára került

Nem ez az első eset, hogy egy oktatási intézményben betiltanak néhány farsangi jelmezt. Korábban már írtunk arról, hogy nemrégiben Kaposváron is hasonló eset történt, amikor a Kisfaludy Utcai Tagiskola betiltotta a Squid Game-sorozat ihlette jelmezeket, mert szerintük a sorozat erőszakos üzenetet közvetít. És most úgy tűnik, hogy a Pókember és társai is a népszerű sorozat karaktereinek sorsára jutottak.

A Pókember-jelmezek is tiltólistára kerültek egy óvodában Fotó: Trismegist san

A Pókember karaktere is megbukott

A mostani esetről egy kisgyermekes szülő, Alíz osztotta meg a történetet arról, hogyan fosztották meg a gyerekeit a farsang élményétől. Ezt mondta:

az egyik gyermek az óvodában Darth Vadernek öltözött tavaly és ezen annyira kiborultak az óvónők, hogy idén a kiscsoportban nem engedték a jelmezeket. Azt találták ki, hogy mindenki használt és kinőtt ruhákat vigyen, és afféle "rongybál" lenne.

Az óvonők döntése azonban felháborodást váltott ki a kisgyermekek körében, különösen azért, mert az óvoda többi csoportjában továbbra is bárki azt viselhetett farsangi jelmezként, amit csak akart.

Egyszerűen nem értjük, miért kell így túlszabályozni a gyerekek szórakozását. Egy Darth Vader-jelmez tényleg akkora probléma? Vagy egy Pókember? Miért kellene ezek miatt ennyire aggódni?

– tette fel a kérdést Alíz. A szülők elégedetlenségének hatására végül az óvoda engedett annyiban, hogy a kétnapos farsang második napján mégis jelmezbe öltözhettek a gyermekek. Azonban a fiúknak így sem engedélyezték, hogy Marvel- vagy DC-karakterek bőrébe bújjanak, illetve más "erőszakosnak" ítélt jelmezeket sem viselhettek. A kérdés jogos: valóban szükség van ilyen szigorításokra egy óvodai farsangon?

