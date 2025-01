Kémény, bundáskenyér és halvány lila dunszt: elképesztő farsangi jelmezeket találnak ki az anyukák!

A farsangi időszak január hatodikán, vízkereszt napján kezdődik és a húsvétot megelőző negyven napos böjt kezdetéig tart. A magyar farsangi szokások része a jelmezbe öltözés, ilyenkor az óvodákban, iskolákban is rendeznek beöltözős mulatságokat.

A farsangi beöltözés már az óvodákban is divat FFotó: Fehér GÁbor

A boltban vásárolt és kölcsönzött jelmezek ma már nem népszerűek. A kézzel készített farsangi jelmezek viszont annál inkább, az anyukák internetes fórumokon osztják meg egymással az ötleteiket és elkészítési javaslatokat, szabás mintákat is feltöltenek a csoportokba. Ez valószínűleg oda vezethető vissza, hogy azokban az iskolákban, ahol jelmezversenyt hirdetnek, többre értékelik az egyedi ötleteket, mint a 20. pókember és hercegnőt.

Nagyon sokan kartondobozt használnak alapanyagként. Az egyszerű dobozt festékkel sokféle jelmezzé lehet alakítani: popcorn, édesség automata, robot.

Azok az anyukák, aki varrni tudnak szabásmintákat osztanak meg egymással. De nem csak bonyolult varrást igénylő jelmezekre kell gondolni, nagy szerepet játszik a kreativitás.

farsangi jelmez készül Fotó: Ground Picture / Shutterstock

Mivel halvány lila dunsztom nem volt, hogy mit csináljak, aztán jött az ötlet: halvány lila dunszt. Lila anyagból varrtam ruhát a lányomnak, a csipke résszel oldottam meg, hogy halvány legyen

- magyarázta egy anyuka.

Képünk illusztráció Fotó: Tatyana Vyc / Shutterstock

Hasonlóan szellemes megoldás a csillagfejű csavarhúzó: a gyerek hajába egy csillag alakú csattot teszünk és a kezében lesz egy kötél, aminek a végére egy csavar lesz kötve. De sok más, érdekes ötlet is született:

Introvertált a gyerekem, ezért kéménynek öltöztettem. Egy dobozt tégla mintára festettem, amibe bele bújt. Mivel csak a szeme látszott ki, nem zavarta annyira a szereplés

-osztotta meg egy másik édesanya.

Az én lányom felveszi a bundámat és a kezébe adok a kenyeret, ő lesz a bundáskenyér

- írta le az ötletét a másik szülő.

Farsangi megúszós ötletek, kétbalkezes anyukáknak

A megúszós jelmezek is elő kerülnek: lepedővel szellem, ecsettel a kézben festő vagy vécépapírba tekert gyerek a múmia. De van aki felhő vagy bárány jelmezt készít vattapamacsokból. Tündérek is lesznek sokan virágos nyári ruhába öltözve. A minionok most is népszerűek, sárga póló kantáros nadrág pólóval könnyen elkészíthető a jelmez.