Más lesz ez az idei farsang, elképesztő, milyen ötlettel állt elő a bölcsődés!

A farsangot minden gyerek hatalmas lelkesedéssel várja, akár jelmezverseny, akár jelmezbál a program. A gyerekek már hónapokkal korábban megtervezik, minek szeretnének beöltözni, ezzel fejtörést okozva a szülőknek, akik igyekeznek a legjobb tudásuk szerint teljesíteni csemetéik álmát. Minden évben vannak slágerjelmezek, de a klasszikusok is hódítanak. Kíváncsiak voltunk arra, minek öltöznek be farsangkor a Metropol olvasóinak gyerekei, így nekik szegeztük a kérdést: milyen jelmezbe bújik a gyereked farsangkor? Szép számmal jöttek hozzászólások, most ezek közül szemezgetünk.

A gyerekek mindig izgatottak a farsang miatt – Fotó: Klauzalhaz.hu

A bölcsődében a kisfiam az egyedüli fiú, így ő lesz a Nagy Ő. Minden kislánynak visz egy szál virágot

– írja Enikő az elképesztő ötletet. Bizonyára bevágódik a csajoknál a kis szívtipró. Egy négygyermekes anyuka is megosztotta farsangi terveiket, akinek ez úton is gratulálunk, hiszen egy jelmez kitalálása sem könnyű feladat.

A fiam rendőr lesz, a 6 éves lányom Hamupipőke, a 4 éves lányom Barbie baba, a 3 éves kislányom pedig méhecske

– sorolja az anyuka. Persze van, aki a farsangot is a praktikum oldaláról közelíti meg.

„Választhat. Elza a Jégvarázsból, hercegnő vagy méhecske. Mindhárom van itthon” – magyarázza Anikó.

A kis Lacika biztosan élvezni fogja első farsangját ebben a cuki jelmezben – Olvasói fotó

Én semmiképp sem szerettem volna, hogy a fiam szokványos jelmezt viseljen az első farsangján, így választottuk Wall-E-t. Lacika már izgatottan várja a mulatságot

– meséli lapunknak Krisztina. Számtalan hozzászólás érkezik, és bizony úgy tűnik, a Metropol olvasóinak gyerekei feladták a leckét szüleiknek, ugyanis a hagyományos jelmezek mellett jobbnál jobb egyedi ötletekkel álltak elő. Íme: Rambo, Kleopátra, fogtündér, űrhajós vagy épp Tini Nindzsa teknőc.