Fasírtfánk farsangra a húskedvelőkenk!

Még jó 2 hétig tart a farsang, áll a bál, és mivel ilyenkor van az egyetemes "fánkevés" mellett a disznóvágások ideje is, most egy húsos fánkreceptet ajánlunk. Eljátszottunk azzal, hogy húsból és nem lisztből csináljunk „fánkot”, és lehetőleg ne is egyesével, bő olajban süssük ki a „fasírtfánkot”, hanem zsírral kikent tepsiben. A közepére fúrt lyukba pedig lekvár helyett reszelt emmentáli megy!

Farsangi fasírtfánk az édesség helyett a húskedvelőknek (Fotó: Fodor Erika)

Hozzávalók

60-70 dkg darált hús

2 kicsi tojás

1 fej lilahagyma darabosra vágva

4-5 gerezd fokhagyma reszelve

Só, bors, őrölt kömény, majoranna ízlés szerint

1 darab száraz kenyér vég ledarálva

1-2 evőkanál zsír

Sült padlizsán szeletek a fánkfasírt alá (fakultatív)

Elkészítés

A húsba belekeverjük a hozzávalókat, és betesszük egy kicsit a hűtőbe, hogy összeálljon a massza. Ez alatt a száraz kenyérből prézlit darálunk.

A húsból készült fánkhoz remekül passzol a padlizsán (Fotó: Fodor Erika)

Ha padlizsánt is ennénk hozzá (örült jó kombó együtt!), akkor héjastól szeletekre vágjuk a megmosott zöldséget, majd egy nagy serpenyőben mindkét oldalát zsíron megpirítjuk. „A fasírt-tésztát” gombócokra formáljuk, egyesével behempergetjük a prézlibe, majd kicsit kilapítva, lyukat fúrunk a mutatóujjunkkal a közepébe.

A fasírtfánkot kizsírozott tepsiben sütjük ki (Fotó: Fodor Erika)

Ha mind kész, beletesszük ezeket egy kizsírozott tepsibe, és a fánkfasírtok közepét megtöltjük reszelt sajttal. Légkeveréssel, 180 fokos sütőben aranybarnára sütjük. Sült padlizsánszeletekkel vagy magában is nagyon finom, de nyers almával is jól passzol.