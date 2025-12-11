Eljött a lezárások ideje - nem minden csillagjegy számára lesz kellemes

2025. december 11. napi horoszkóp szerint a Szűz csillagjegyébe lépő Hold precíz, motivációtól túlfűtött energiákat csepegtet a 12 jegy mai napjába. Érdemes most minden halogatott feladat végére pontot tenni. A Merkúr azonban a Nyilasba lép, ami nem mindenki számára hoz kedvező fordulatot.

Napi horoszkóp Fotó: Freepik - illusztráció

Napi horoszkóp: december 11.

Kos

A Szűz jegyében jár a Hold, és segít önnek rendet tenni a napi horoszkóp szerint – nemcsak az otthonában, hanem a pénzügyeiben, papírjai között, vagy akár a párkapcsolati kérdésekben is. A Merkúr viszont túlzásokra hajlamosítja, ennek legyen tudatában!

Bika

Csütörtökön már egész nap föld elemű jegyben, a Szűzben van a Hold, ami passzol önhöz. Nagy lesz önben az elhivatottság, hogy másokat vezessen, tanácsokkal lássa el őket. Előfordulhat azonban, hogy minden jó szándéka ellenére valaki nem úgy reagál minderre, ahogy feltételezi. Ne legyen emiatt frusztrált!

Ikrek

Az uralkodó bolygója, a Merkúr ma a Nyilasba lép, ami egy tűz elemű jegy. Ez önt egészen személyes szinten érinti. Itt az ideje, hogy bizonyos dolgokban a saját feje után menjen – ez az üzenet az ön számára. Nem kell hagynia, hogy mások befolyásolják az életét, és hozzanak meg ön helyett olyan döntéseket, amelyeket egyedül kellene meghoznia.

Rák

Csütörtökön fontos kérdésekben kell döntenie. Higgye el, hogy megvan önben a tudás és az akarat is, hogy jól döntsön. Ugyanakkor nem kell semmit elkapkodni. Ha arra van szüksége, hogy mindezt átbeszélje valakivel, akkor kérjen időt.

Oroszlán

A Szűz jegyében járó Hold stabilitást teremt az életében, vagy azokban a folyamatokban, amelyek mostanában elindultak. Ha pénzről kell beszélnie valakivel, most nagyon ügyesen felsorakoztatja az érveit.

Szűz

Ma sok munkája lehet, de mindennel elbír, a Szűz Hold hatékonnyá teszi. Jó nap ez arra is, hogy rendet tegyen, szortírozzon, és új rendszert vigyen az életébe, akár több fronton is. A Nyilas Merkúr hatalmas lendületet ad.

Mérleg

Csütörtökön napközben úgy érzi, hogy valakinek gondja van önnel. Talán a megjelenésével, a viselkedésével, vagy az is lehet, hogy egy kiugró eredménye csípi valakinek a szemét. A kérdés mindössze az: miért kellene önnek ezzel foglalkoznia? Legyen mindez az ő baja!