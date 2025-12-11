Eljött a lezárások ideje - nem minden csillagjegy számára lesz kellemes
A napi horoszkóp lendületes energiákat jósol a csillagjegyek számára.
2025. december 11. napi horoszkóp szerint a Szűz csillagjegyébe lépő Hold precíz, motivációtól túlfűtött energiákat csepegtet a 12 jegy mai napjába. Érdemes most minden halogatott feladat végére pontot tenni. A Merkúr azonban a Nyilasba lép, ami nem mindenki számára hoz kedvező fordulatot.
Napi horoszkóp: december 11.
Kos
A Szűz jegyében jár a Hold, és segít önnek rendet tenni a napi horoszkóp szerint – nemcsak az otthonában, hanem a pénzügyeiben, papírjai között, vagy akár a párkapcsolati kérdésekben is. A Merkúr viszont túlzásokra hajlamosítja, ennek legyen tudatában!
Bika
Csütörtökön már egész nap föld elemű jegyben, a Szűzben van a Hold, ami passzol önhöz. Nagy lesz önben az elhivatottság, hogy másokat vezessen, tanácsokkal lássa el őket. Előfordulhat azonban, hogy minden jó szándéka ellenére valaki nem úgy reagál minderre, ahogy feltételezi. Ne legyen emiatt frusztrált!
Ikrek
Az uralkodó bolygója, a Merkúr ma a Nyilasba lép, ami egy tűz elemű jegy. Ez önt egészen személyes szinten érinti. Itt az ideje, hogy bizonyos dolgokban a saját feje után menjen – ez az üzenet az ön számára. Nem kell hagynia, hogy mások befolyásolják az életét, és hozzanak meg ön helyett olyan döntéseket, amelyeket egyedül kellene meghoznia.
Rák
Csütörtökön fontos kérdésekben kell döntenie. Higgye el, hogy megvan önben a tudás és az akarat is, hogy jól döntsön. Ugyanakkor nem kell semmit elkapkodni. Ha arra van szüksége, hogy mindezt átbeszélje valakivel, akkor kérjen időt.
Oroszlán
A Szűz jegyében járó Hold stabilitást teremt az életében, vagy azokban a folyamatokban, amelyek mostanában elindultak. Ha pénzről kell beszélnie valakivel, most nagyon ügyesen felsorakoztatja az érveit.
Szűz
Ma sok munkája lehet, de mindennel elbír, a Szűz Hold hatékonnyá teszi. Jó nap ez arra is, hogy rendet tegyen, szortírozzon, és új rendszert vigyen az életébe, akár több fronton is. A Nyilas Merkúr hatalmas lendületet ad.
Mérleg
Csütörtökön napközben úgy érzi, hogy valakinek gondja van önnel. Talán a megjelenésével, a viselkedésével, vagy az is lehet, hogy egy kiugró eredménye csípi valakinek a szemét. A kérdés mindössze az: miért kellene önnek ezzel foglalkoznia? Legyen mindez az ő baja!
Skorpió
Csütörtökön valaki, aki közel áll önhöz, átléphet egy határt. Jó lenne, ha újra megmutatná neki, meddig mehet el. Ne hagyja semmiképpen, hogy olyasmibe üsse az orrát, ami egyáltalán nem tartozik rá.
Nyilas
A Merkúr ma belép a jegyébe, és ettől felgyorsul ön is, és képes lesz elérni szinte bármit, amiben nagy segítségére lehet valaki, akivel egy hullámhosszon van, és szinte félszavakból megértik egymást. Egy ilyen ember a környezetében nagy kincs, becsülje is meg!
Bak
Váratlan konfliktusa lehet ma valakivel a közvetlen környezetében. A béke érdekében most nem vállalja fel a véleményét. Higgye el, teljesen fölöslegesen türtőzteti magát ennyire, ráadásul az illetőt abban a hitben hagyja, hogy a viselkedése rendben van… Szóval jobb lenne tiszta vizet önteni a pohárba.
Vízöntő
A Merkúr a Nyilasba lép csütörtökön, ami az ön számára meglepő fordulatokat jelez. A valódi érzelmek kerülhetnek felszínre egy olyan kapcsolatában, amelyre eddig talán nem ez volt a jellemző. Úgy tűnik, végre őszinte válaszokat kap az illetőtől.
Halak
A Neptunusz tegnap óta már előrehalad a jegyében. Emiatt hallgasson elsősorban az ösztöneire, különösen akkor, ha egy magánélettel kapcsolatos lehetőségről dönt. Talán elsőre nem a legracionálisabb utat diktálja a szíve, de nagy az esély arra, hogy ez lesz a jó döntés.
