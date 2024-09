"Ilyet még nem láttam" - Peter Šrámek produkciójától mindenkinek leesett az álla - Videó!

A Sztárban sztár All Stars első párbajában egyből egy szenzációs páros küzdött meg egymással, Tóth Gabi versenyzett Trap Kapitánnyal, ahol az énekesnő diadalmaskodott.

A második párbajban is visszatért Gabi, még ha nem is gondolta volna senki. Peter Šrámek ugyanis Tóth Gabiként lépett színpadra, és egyből megfagyott a levegő a stúdióban. Stohl Andrásnak a produkció elejétől a végéig tátva maradt a szája, majd az értékelésnél is azt mondta, hogy ilyet még nem látott.

Fotó: Metropol

A fiatal énekes Tóth Gabi Átkozott nyár című dalát adta elő.

Fotó: Metropol

Az előadástól magának az énekesnőnek is leesett az álla:

Fotó: Metropol

Az elképesztő produkciót itt nézheted meg teljes egészében: