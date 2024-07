Peter Srámek most megszólalt az állapotáról: „Kénytelen voltam orvoshoz fordulni”

Az előadóművészek életében a nyári időszak a legintenzívebb fellépések tekintetében. Egymást érik a koncertek, egyik helyről rohannak a másikra. Peter Srámek sincs ezzel másképp, rengeteg felkérésnek kell eleget tennie, ráadásul az elmúlt hetekben sok időt tölt stúdióban is, ahol a következő albumán dolgozik. Nagyon kevés szabadideje van, rengeteget dolgozik, de nem panaszkodik, hiszen ő is azon szerencsések közé tartozik, akik azt csinálják, amit a legjobban szeretnek.

Peter Srámek egészségügyi okból lemondta a fellépését is (Fotó: MEDIAWORKS ARCHÍVUM)

Peter Srámek orvosa kényszerpihenőre küldte az énekest

Hétfőn azonban aggasztó hír érkezett az énekestől. Közösségi oldalán jelentette be, hogy a hétfői kecskeméti fellépését egészségügyi okokból le kellett mondania, ugyanis elment a hangja. A Metropolnak mesélt a részletekről, és örömmel osztotta meg lapunkkal azt is, hogy úgy tűnik, most már minden a legnagyobb rendben van, és folytathatja a munkát.

„Köszönöm, most már jól vagyok. Sajnos annyira elment a hangom, hogy nem tudtam volna megcsinálni a koncertet.

Talán a kimerültségnek is köszönhető, hogy az immunrendszerem kicsit legyengült, de az sem kizárt, hogy az egyik koncert után, a hőségben hirtelen ittam hideget, és az ártott meg.

Pénteken, szombaton, majd vasárnap éreztem, hogy nincs rendben valami, kénytelen voltam orvoshoz fordulni. Mint minden előadó, én is féltem a hangszálaimat. Nekem a hangom olyan, mint egy hegedűművésznek a karja. Ezzel keresem a kenyerem, nem éri meg kockáztatni” – kezdte lapunknak Peter, akinek a szakember egy kis kényszerpihenőt írt elő.

Nagyon ritkán szoktam fellépést lemondani, rendkívül rosszul is éreztem magam, amikor végül meghoztam a döntést.

De nem erőltethettem tovább a hangom, és szégyenben sem akartam maradni, hogy a közönség bármit is érezzen a betegségből. Ha tovább erőltetem, abból csak nagyobb probléma keletkezhetett volna” – árulta el az énekes, akinek a kecskeméti fellépése ráadásul egy élőzenekaros előadás lett volna.

Az énekessel a hétvégén már sok helyen találkozhat a közönség (Fotó: MEDIAWORKS ARCHÍVUM)

Megviselték a történtek

Peter Srámek bejelentése után rengetegen biztatták és mielőbbi gyógyulást kívántak neki. Az együtt érző szavakat pedig igencsak megmelengették a szívét.