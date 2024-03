„Nagyon-nagyon sokan írnak rám” – Peter Srámek körül zsonganak nők, mióta lefogyott

Peter Srámek közösségi-oldalán egy nem mindennapi kép látott napvilágot, ami igazán felbolygatta a kedélyeket az énekes körül. A Jimmy énekhangjaként sikereket arató szlovák származású művész körül még egyszer sem láthattunk ennyi nőt, mint most, sőt egészen régen láthattuk az énekest ilyen jó formában. Korábban beszámoltunk róla, hogy a Peter közel 10 kilót fogyott, azóta nemcsak úgy tűnik, hanem igazzá is vált, hogy sokkal jobban érzi magát a bőrében.

Peter Srámek fogyása óta jól érzi magát a bőrében. (Fotó: Markovics Gábor)

„Amióta lefogytam és jobban odafigyelek magamra, a külsőmre, azóta az önbizalmam az egekbe került. Szükségem volt erre, hogy azt érezhessem, hogy jól nézek ki, jó vagyok, sőt hogy egyáltalán tudjam, hogy képes vagyok egy ekkora változásra az életemben” – kezdte a Metropolnak a Király c. sorozatból Jimmy énekhangját adó énekes, akinek mindig is szerencséje volt a nőknél.

Peter Srámek környezetében sok nő van. (Fotó: Peter Srámek/Facebook)

Peter Srámek nem panaszkodhat

Ugyan az énekes nem egy nagy nőcsábász, de nem is rejti véka alá a gondolatait a csajozásról. Számára a kapcsolat a minimum.

„Megmondom őszintén, hogy attól még, hogy nem raktam ki képet nőkről, nem azt jelenti, hogy nem foglalkoztam velük. Régebben is, sőt most is nagyon-nagyon sokan írnak rám és veszik fel velem a kapcsolatot” – jegyezte meg Srámek, aki azonban soha nem volt az egyéjszakás kalandok híve.

„Nekem mindig, ha voltak nők az életemben, akkor az mindig barátnő kategória volt. Sosem volt egyéjszakás kalandom, mert számomra nagyon fontosak az érzelmek. Fontos számomra a megismerés és a bizalom is. Én nem az-az első és utolsó találkozós pasi vagyok” – szögezte le Peter Srámek, aki bevallotta, számára az őszinteség a szeretetnyelv, aktuális kedvesét próbálja úgy kezelni, mintha egy hercegnő lenne.