Peter Srámek: Már csak a családom köt Szlovákiához

A most 30 éves énekes mindössze 21 éves volt, amikor részt vett a TV2 tehetségkutató műsorában, ahol végül egészen a harmadik helyig jutott és egyúttal megalapozta azóta is töretlen karrierjét. A szlovákiai születésű fiú 2014 októberében még édesanyja tolmácsolására szorult, hiszen egy szót sem beszélt magyarul, de Zámbó Jimmy dalait szinte akcentus nélkül adta vissza a színpadon. Peter Srámek azóta már hibátlanul beszéli a nyelvet és ha nem is fordított hátat szülőhazájának, csak karácsonykor tölt ott huzamosabb időt. Az énekes most a Ne vigyázz rám című új dalában énekli meg érzéseit azzal a hosszú, évtizedes utazással kapcsolatban, ami az első magyarországi színpadra lépésétől mostanáig vezetett.

Peter Srámek új dalával felidézi a kezdeteket Fotó: YouTube

Peter Srámek: „A kapcsolataim bizony megkoptak”

A Metropol megkereste az énekest, hogy megtudjuk, milyen kötődése maradt Szlovákiához.

„Pozsonyba jártam konzervatóriumba és rengeteg barátom volt. Az elmúlt tíz évben azonban minden energiámmal Magyarországra és a magyar karrieremre koncentráltam, ami azt eredményezte, hogy a szlovákiai kapcsolataim bizony megkoptak” – kezdte lapunknak Peter Srámek, majd hozzátette, néhány barátja azért maradt odahaza.

Igazából van néhány barátom, akikkel tartjuk a kapcsolatot, de korántsem olyan szorosan, mint szeretnénk, hiszen a beszélgetéseink többnyire a telefonra, vagy az online térre korlátozódnak.

„Egy olyan barátom van, akivel valamivel gyakrabban beszélünk. Ő a feleségével együtt el is jött a nagykoncertemre, aminek igazán örültem” – tette hozzá az énekes, majd kitért a családjára, hiszen a szülei és testvére nap mint nap hiányoznak neki.

Szülei gyakran meglátogatják

„Természetesen a szüleim és az öcsém is Szlovákiában élnek, de velük sem találkozom annyit, amennyit szeretnék. Furcsa, de közben sokat járok Szlovákiába, hiszen gyakran hívnak fellépni a magyarlakta területekre, én pedig örömmel megyek. A karácsony viszont szent. Már a magyarországi karrierem legelején megállapodtunk abban, hogy szenteste mindig együtt lesz a család és ez tíz éve így is van” – árulta el Peter, majd hozzátette, bár ő ritkán tudja meglátogatni a szeretteit, a szülei azért gyakrabban kelnek útra, hogy pár napot vele töltsenek.