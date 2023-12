Peter Srámek: Azt hittem, mindennek vége és mind meghalunk

A fiatal énekes novemberben utazott Floridába, ahol részt vett egy 5 napos luxus hajóúton egy 18 emeletes óceánjáró monstrum fedélzetén, illetve pihent a Bahamákon. Persze találkozott a helyi magyar közösség tagjaival is, hiszen Petert Srámek a meghívásukra érkezett a mesés városba. Pont úgy, ahogyan korábban New Yorkba is. Ez a kaland azonban „picit” másképpen alakult, vagyis inkább ért véget, mint az előző.

Peter Srámek itt még nem tudta, hogy élete legnehezebb órái várnak rá Fotó: Facebook



Egy fillért sem tett volna arra, hogy életben maradnak

Ez eddig mesésen hangzott, de mint minden éremnek, ennek az útnak is két oldala lett. A kéthetes kaland végén ugyanis az énekes megtapasztalta, milyen a zsigeri halálfélelem. Az a fajta, amikor már egy férfiember is sírva fakad és meg sem próbálja leplezni a rettegését. Hogy pontosan mi történt az óceán fölött repülő gépen, arról Peter Srámek mesélt a Metropolnak. „Életem egyik legjobb utazási élményével a hátam mögött indultam vissza Magyarországra. Tele voltam élménnyel, sikerült pihennem is pár napot az egyébként rohanó tempójú út alatt, így feltöltődve szálltam fel a gépre. Visszatekintve végül is túl lehetett élni azt, ami ezután várt ránk a levegőben, de erre akkor egy fillért sem tettem volna fel.

Négy órán keresztül tartó turbulenciába kerültünk

– kezdte lapunknak Peter Srámek, aki még most is komor lesz, ha felidézi azokat az órákat, melyek alatt gyakorlatilag folyamatosan pörgött le előtte élete filmje.

„Halálfélelem uralkodott el rajtam”

„Gyakorlott repülő vagyok és volt már részem kisebb-nagyobb mértékben rázós utazásban, de arra, ami ezen a járaton történt, nehéz szavakat találni. Gyakorlatilag hol zuhantunk, hol emelkedtünk és azt sem lehetett pontosan tudni, hogy mikor melyik történik. A légiutas-kísérőket figyeltem, mert úgy gondoltam, hogy ha ők nyugodtak, nekem sincs okom aggódni, de látszott rajtuk, hogy ők is félnek, miközben kiosztották a hányós zacskókat. Egész konkrétan konstans halálfélelem uralkodott el rajtam és voltak pillanatok, amikor a könnyem is kicsordult. Nincs ezen mit szépíteni, azt hittem, mindennek vége és mind meghalunk...” – mondta az énekes, aki a földet érés után megfogadta, hogy egy darabig nem száll repülőre.