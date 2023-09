Egy életre szóló döntést hoztak Peter Srámek rajongói: „Ez nem csak sima rajongás…"

Peter Srámek a napokban rengeteg képet osztott meg 24 órán át elérhető Instagram-történetében, amin látható, hogy több rajongójának az énekes aláírása van feltetoválva a kezére. A Metropol megkereste a Fonogram-díjas sztárt, aki szívesen válaszolt a tetoválásokkal kapcsolatos kérdésekre.

Peter Srámek meg sem tudja számolni, hányan varratták magukra a nevét Fotó: Markovics Gábor

Nehéz számszerűsíteni

Peter már lassan egy évtizede szórakoztatja közönségét a hangjával, aminek meg is van a gyümölcse. Rengeteg rajongója dönt amellett, hogy örökre magán viselje az előadó aláírását, így saját bevallása szerint nehéz lenne számszerűsíteni, hány ilyen tetoválás is van.

„Megmondom őszintén, hogy nem tudom, mennyi lehet, mert vannak olyan rajongók, akik a koncerten elkérték az aláírásomat és azt mondták, hogy elmennek vele a szalonba… de hogy tényleg felvarratták-e magukra vagy sem, azt nem tudom… Vannak viszont olyan emberek, akik sokszor járnak a koncertekre, hetente, kéthetente találkozom velük és tudom, hogy nekik van” – kezdte Peter Srámek, aki hatalmas megtiszteltetésnek éli ezt meg.

Az énekes egyik rajongójának tetoválása Fotó: Peter Srámek

„Nem is találok rá szavakat”

Korábban A Király c. sorozatban Jimmy énekhangjaként elhíresült énekes nem is tudja könnyen megemészteni az érzést, hiszen ő maga is tudja, hogy egy tetoválás mennyire végleges döntés.

„Ez egy hatalmas megtiszteltetés. Nem is találok rá szavakat. Nekem nincs tetoválásom, és ha valamit tetováltatnék is, akkor sem biztos, hogy egy előadó nevét, vagy nem is tudom… Én ilyen téren kicsit másabb vagyok, de számomra meglepő az, hogy tudtam adni nekik valamit az életben, ami miatt ők a testükön akarják hordani az aláírásomat emléknek. Ez nem csak sima rajongás, ez egy sokkal mélyebb kapcsolat. Ha valaki magára tetováltat valamit, az örökké szól. Valami olyat tehettem, ami ekkora hatással volt…”

Ez nem semmi, ez egy igazán komoly döntés!

– szögezte le az előadó, aki hisz abban, hogy tud segíteni és adni embereknek, amikor rossz passzban vannak.

Peter Srámek rajongója „Jöjj velem" dalszöveg-tetoválással Fotó: Peter Srámek

Peter Srámek a Jimmy-tetoválásról:

Ugyan Peter bevallása szerint Jimmy hatalmas hatással van az életére, de akkor sem biztos, hogy készen állna arra, hogy egyáltalán tetováltassa a testét.

„Lehet, hogy akkor se. Én nem vagyok az a tetovált típusú ember, nem mondom, hogy nem fogok soha tetoválást készíttetni, de nyilvánvalóan át kell gondolni, hogy mit, hogyan és hova… Rám is hatalmas hatással van Jimmy, de nem tudom, hogy meg merném-e tenni. Ebben a pillanatban nem állnék rá készen” – vallotta be az énekes, aki reméli, hogy a rajongói soha nem fogják megbánni a döntésüket.