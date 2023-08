Peter Srámek gazdának állt: „Vettem állatokat otthonra, tyúkokat és van két kacsám is”

Peter Srámek népszerűsége töretlen, még annak ellenére is, hogy több alkalommal gyűlt meg a baja irigyeivel. A szlovák származású énekes naptára hónapról hónapra csordultig van, ám ezt picit sem bánja, még ha ez a magánélete rovására is megy. Egyik fellépésről rohan a másikra, szabadideje alig van. Mégis minden előadás után siet haza, mert várnak rá! Az előadó készséggel mesélt a részetekről.

Szabadidejében kertészkedik és állatokat nevel (Fotó: Markovics Gábor)

„Az, hogy sok fellépésem van, nem csak duma. Heti 9-10 buliba megyek, hétvégén pedig élő zenekaros koncertjeim is vannak."

Igaz, hogy túlvállaltam magam, egyáltalán nincs magánéletem, de most nem is bánom. Addig megyek és csinálom, amíg az emberek kíváncsiak rám.

„Ez egy ilyen időszak, amivel én nagyon elégedett vagyok” – mondta a fiatal tehetség, aki kivételesen arról is beszélt, hogy várják haza a fárasztó utazásokkal járó fellépéseiről.

Vettem állatokat otthonra, tyúkokat és van két kacsám is. Van egy kis kertem, amivel kikapcsolódásképp szoktam foglalkozni, nagyon élvezem a vidéki életet

– fűzte hozzá Peter Srámek.

Az előadót gyakran szólítja el a munkája otthonról, ám egy jó gazda mindig gondoskodik az állatairól. Az énekes esetében sincs ezzel másképp.

„Olyan nincs, aki a tyúkokat is megetetné. De természetesen mindig gondoskodom arról, hogy ha nem vagyok otthon, valaki megetesse a szárnyasokat” – mondta mosolyogva az énekes.

Büszke arra, hogy első külföldi előadóként Fonogram-díj tulajdonosa (Fotó: Astro / Peter Srámek)

A szakma nagyjai is elfogadták

A koncertek mellett persze szakmai elismerésből is kijárt az utóbbi időben Peternek, amiért nagyon hálás.

„Az első külföldi előadó vagyok, aki Fonogram-díjat kapott, amire nagyon büszke vagyok. A közönség szeretete a legfontosabb, és emellett, ha a szakma is elismer, az a hab a tortán” – mondta a Sztár Limonádénak, majd hozzátette, jólesik neki, hogy a szakma nagyjai is elfogadták, befogadták. „Az olyan nagy emberek, mint Charlie, Csepregi Éva vagy Végvári Ádám is elismerik a munkámat, ami fantasztikus dolog az életemben. Kollégaként tekintenek rám, már-már barátként. És nem feledkezhetek meg a Korda-házaspárról, akikkel szintén jó kapcsolatot ápolok. Olyanok is vannak, akiktől nagyon szép levelet kaptam, például Keresztes Ildikó azt mondta nekem, hogy tetszenek neki a dalaim és jól csinálom, amit csinálok” – büszkélkedett el Srámek.