Őszintén vallotta be Peter Srámek: „Ő a mindenem”

Peter Srámek az elmúlt hetekben A Király című legújabb lemezével turnézik. A nézőtér minden alkalommal megtelik, és hatalmas sikert arat kétórás koncertjeivel. Nemrég Szlovákiában, Érsekújváron is fellépett élő zenekara kíséretében, és nem hitt a szemének, amikor megpillantotta a nézőtér első sorában a Magneoton Kiadó vezetőjét, aki egykor Zámbó Jimmy menedzsereként is tevékenykedett.

Tudtam arról, hogy Joós Pisti is el fog jönni, ugyanis régóta kíváncsi volt, hogyan reagálnak az emberek az általa írt dalokra, amik egyrészt A Király című sorozatban és a lemezemen is felcsendülnek.

„Mégis furcsa érzés volt, amikor megpillantottam őt és a feleségét az első sorban” – mesélte a Ripostnak. „Nekem ez egy óriási elismerés, hiszen Magyarországon ebben a szakmában ő a legjobb. Sokaknak segített már, és büszke voltam, hogy egy ilyen ember része az én életemnek is. Felnézek rá, öröm számomra, hogy vele dolgozhatom, arra pedig különösen, hogy már barátomként tekinthetek rá. Gyakran beszélünk telefonon, miközben rendkívül jól tudunk együttműködni. A koncert után mondták nekem, hogy több dalt is megkönnyezett” – mondta a lap érdeklődésére.

Zámbó Jimmy egykori menedzsere feleségével érkezett az érsekújvári koncertre Fotó: Peter Srámek

Joós István: Szkeptikus voltam, amikor elkezdtünk együtt dolgozni

A Ripost megkérdezte Joós Istvánt, aki elárulta, milyen tapasztalatokat, élményeket szerzett Peter koncertjén.

„Szkeptikus voltam, amikor elkezdtünk együtt dolgozni. Azt gondoltam, A Király című filmhez nem tud olyan színvonalon megtanulni magyarul, hogy ne vegye észre a közönség az akcentusát.”

Féltem, hogy nem fogja megugrani ezt a fantasztikus feladatot annak ellenére, hogy csodálatosan énekel.

„De a hihetetlen szorgalmának köszönhetően hétről hétre bizonyította fejlődését, így minden aggodalmam elszállt. Óriási munkát tett bele, hiszen azt mondják, a magyar nyelv a kínai után a legnehezebb, és ez már önmagában is minden elismerést megérdemel” – mondta a zenei producer a lapnak.

Az elismert dalszövegíró azt is elárulta, ő maga is meglepődött Srámek sikerén, még úgy is, hogy pontosan tudja, mennyire tehetséges az énekes.

„Mint alkotótársa, szövegíró, mint a Magneoton Kiadó vezetője, megfigyelőként vettem részt az előadásán. Amikor a függöny fölmegy, minden ott dől el. Érdekelt, hogyan fogadják a dalokat. Megdöbbentett, hogy mennyi ember kíváncsi Peter Srámekre. Nem emlékszem, mikor voltam jelen ilyen vastapssal teli koncerten.”

Arra is felfigyeltem, hogy a nők valamiért imádják. A sportcsarnokban legalább 90 százalékban nagyon jól szituált hölgyeket láttam minden korosztályból.

„Ott azt is kiderült számomra, hogy rengetegen látták a sorozatot, ismerik a dalokat, úgy a sajátokat, mint a Zámbó Jimmy-nótákat. Az is megdöbbentett, hogy két órán keresztül le nem jött a színpadról, nem fáradt el a hangja, a mozgása. Nem akarták hazaengedi, érdekes élménnyel tértem haza” – mesélte.

Édesanyja az első pillanattól kezdve támogatta

A már említett koncertről természetesen Peter édesanyja, mint ahogy minden előadásán, most is jelen volt, ráadásul épp Joós István mellett foglalt helyet. Az énekes elárulta, nagyon sokat köszönhet anyukájának, aki mielőtt fia sikereket ért el, már hitt gyermekében.

„Minden nap megköszönöm Istennek, hogy édesanyám még van nekem. Amit minden koncertemen szeretnék látni a jövőben is, az anyukám arca. Ő a mindenem!”