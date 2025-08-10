Azahriah kezd összeroppanni: lassan, de biztosan Justin Bieber sorsára jut

Nagy port kavart a napokban egy friss Azahriah fotó, amit a honfitársait sértegető énekesről posztolt az egyik rajongója. A kép láttán még a saját tábora is kiakadt, mert nem azt várnák egy százmilliókat kereső sztártól, hogy legényfoltos mackóalsóban és ingyen repi sapkában mutatkozzanak. Többen hajléktalanhoz hasonlították Baukó Attilát, aki jól meg is sértődött azon, hogy már a saját kis brancsa is kritizálni meri, és gyorsan vissza is vonult – egészen egy nap erejéig - írja a Bors.

"Szaga van a képnek" - írták a rajongók, Azahriah meg bedurcizott (Fotó: Reddit)

Azahriah egyre jobban lecsúszik

A kéretlen megmondóember viharvert öltözködése nem először téma az internetes közösségekben, az elmúlt hónapokban egyre több poszt szól arról, hogy rémes ez a menőnek hitt suttyó stílus, amit kitalált magának Attila. Ez és a folyamatos, válogatás nélküli beszólásai pedig egyértelmű jelei annak, hogy kezd mentálisan lecsúszni. Hatalmas egója van, ami az aktuális, sokadig visszavonulós posztjából is üvölt.

nagyon nemjo fless ez a nyilvanos szereples ha akkoraba vagy mint en

Szóval a saját fejében ő akkora szupersztár, hogy a pórnép egyszerű fiai ne merjék már megszólítani az utcán. Ez a nagy arc és az elért sikerei pedig kezdik összeroppantani, nem bírja ő ezt a szerepet, amit kitalált magának. Egyre jobban illik rá a „Temus Bieber” gúnynév, amit a kommentelők találtak ki neki az új megjelenése miatt. De nemcsak a rémes öltözködés, hanem a környezete és a rajongók folyamatos sértegetése miatt is. A különbség csak az, hogy Justin Bieber 12 évesen lett világsztár, és 15 évig bírta a nyomást, mielőtt összeomlott a saját nagysága alatt. Jelenleg pedig kezelteti magát, mert felismerte, hogy rossz ez a vonal.

Komoly gondjai vannak Biebernek, amit nem is tud titkolni (Fotó: TheImageDirect.com)

Justin példája sem rémiszti el Azahriah-t

Bieber éveken át rendszeresen összebalhézott fotósokkal, rajongókkal, újságírókkal, ha szerinte túl közel mentek hozzá. A közösségi oldalakon pedig csak akkor posztolt, amikor éppen kedve volt célzottan vagy csak utalás szintjén beszólni valakinek. A szakmában pedig rengeteg ellenséget szerzett az elviselhetetlen természetével, senki nem akart egy idő után egy hisztérikával dolgozni. A viselkedése megváltozásával azonos ütemben kezdett úgy öltözködni is, mint akinek csak mérethibás adományruhákból áll a gardróbja. És szép lassan saját maga paródiája lett, no meg a példája annak, hogyan lehet nagyon magasról nagyon gyorsan nagyot esni...