Peter Srámek egy ház árát költötte el zakókra

Peter Srámek csodás holmijainak egy része azonban sokáig a szekrény rabja volt, mivel az énekes 10 kilót hízott és a ruhák szűknek bizonyultak. Ezért rekordgyorsasággal megszabadult a feleslegtől, aztán megjutalmazta magát jó néhány új darabbal is.

Peter Srámek a külföldi útjain sem tud ellenállni egy-egy szép zakónak Fotó: Peter Srámek

„Nagyon fontos számomra a közönségem, a fellépéseken szeretek minden alkalommal maximumot nyújtani. Hangban, show-ban, és nem utolsósorban megjelenésben is. Úgy érzem, megtisztelem az ott lévőket azzal, hogy nem hétköznapi holmikban állok színpadra. Az ingeket annyira nem szeretem, a zakókat azonban imádom. A rajongóim már várják is, hogy vajon milyen darabban jelenek meg, nézik, hogy van-e már közös képünk egyikben-másikban, vagy még nincs.”

Sok zakóhoz nagyon jó emlékek kötődnek: van egy olyan, amit a Rising Star első adásban viseltem még 9 évvel ezelőtt.

„Voltak olyanok, amiket elajándékoztam, de ki nem dobom egyiket sem, mert a szívem nem engedni. A hálószobában a szekrényem tele van velük, de igazából be sem férnek oda. Jó barátom, Már Róbert, aki fantasztikus darabokat tervez, szerintem már szavak nélkül tudja, mire mondok azonnal igent. Egyszerűen nem tudok egy-egy különlegesebbnek ellenállni, bárhol járok a világban előre feltérképezem, hová érdemes egy-egy extra darabért elmenni, így volt ez legutóbb, Amerikában, jó párat találtam ott is. Ezek darabja bizony hat számjegyű összeg, de 20 év múlva is fel lehet őket majd venni. A kedvencem az, amiben úgy festek, mint egy herceg, olyan a mintája is, az anyaga pedig kasmír.”

Peter Srámek: Már 85 kilót mutatott a mérleg

Bevallom, vehettem volna már egy másik házat a zakóim árából, ezért is borított ki, amikor nagy részük szűknek bizonyult, begombolni sem tudtam őket.

„Sosem voltam több 75-77-kilónál, de ekkor már 85 kilót mutatott a mérleg. Rengeteget buliztam, teljesen rendszertelenül ettem, sok polgármesterrel és vendéglátóval koccintottam. Azonban tudtam, hogy változtatnom kell, a közönségem azt érdemli, hogy tökéletesen fessek a színpadon” – magyarázta Peter, aki azt is elárulta, hogy mi segített neki a fogyásban.

Az énekest egy-egy darabhoz szép emlékek kötik Fotó: Peter Srámek

„Találtam egy gyógynövényes módszert, aminek köszönhetően nem kell sanyargatni vagy visszafogni magam. Ez egy testsúlycsökkentő innovátor, ami csupa-csupa hasznos anyagot tartalmaz, például a banaba fa levelét, ami a Fülöp-szigeteken terem, hatására a zsírok nem rakódnak le és a pluszokat is képes kipucolni. Egy trópusi növény kivonata pedig az étvágyamat csökkentette le, ami azért is jó, mert a mindennapjaimon most nem tudok, és nem is akarok változtatni, az életet pedig jobban szeretem annál, hogy sanyargassam magam a fogyás miatt.”

Élvezem a pezsgést, sosem volt még ennyi fellépésem, a jó ételeket és italokat is szeretem.

„A kúrában lévő indiai csalán viszont segített abban, hogy az anyagcserém is felpörögjön, gyakorlatilag újraprogramozott engem, így már nem raktároz el a szervezetem minden szükségtelen anyagot, sőt a fogyókúrák mellékhatását, az ingerlékenységet is kiiktatja. A hozzám közelállók ennek örültek a legjobban, mert bizony tudok én hisztis lenni” – vallotta be Peter Srámek.