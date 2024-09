Itt vannak az első képek a Sztárban sztár All Stars studiójából!

Mint arról már korábban a Metropol is beszámolt, egészen különleges évaddal tér vissza a TV2 képernyőjére a Sztárban sztár: a korábbi évad legjobb versenyzői mérhetik össze a tudásukat. A Sztárban sztár All Stars szombat este veszi kezdetét, a zsűri és Till Attila már készen is állnak a showra.

Az előfelvételeken is már nagyon jó volt a hangulat a studióban Fotó: Metropol

Ugyan ez még nem az élő show, csak az előfelvételek, de a hangulat szinte már most a tetőfokára hágott, a zsűri tagjai közül mindenki nagyon jókedvűen ült le az asztalhoz.

Fotó: Metropol

És természetesen Tilla is hozta a szokásos formáját.

Fotó: Metropol