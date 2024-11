„Vacsora a szívem egyik csücskével” – imádnivaló apa-lánya képet osztott meg Stohl András

Stohl Andrásnak nem sok szabadideje van, hiszen nemcsak színészként roppant népszerű, de még műsorvezetőként is.

Stohl András apa-lánya fotóját imádja az internet – Fotó: Bánkúti Sándor

Szombat esténként például Lékai-Kiss Ramóna oldalán láthatjuk a Dancing with the Starsban, ahová van, hogy családja is elkíséri. Nem is csoda, hiszen igyekszik velük annyi időt tölteni, amennyit csak tud, legutóbb például 27 éves lányával, Rebekával tartott egy apa-lánya programot.

A találkozóról egy fotót is megosztott a közösségi oldalain, amelyhez azt írta:

Vacsora a szívem egyik csücskével.

A családi fotó és az idézet hozzá a rajongóit is meghatotta, kik nem győzték dicsérni a TV2 sztárját.

„Jó színész, jó műsorvezető, jó Apa. Ázsia műsorban Attilával a legjobbak voltak. Tudtak viselkedni. Gratulálok”

„Én ezért is! kedvelem Andrást, mert imádja a gyerekeit!”

„Nagyon kedves fotó! Szuper jó ÉDESAPA! Imádom mint színész, műsorvezető”

– írták mások mellett a Facebook-oldalán.