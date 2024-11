Óriási döbbenet a stúdióban: sokak kedvencei búcsúztak a Dancing with the Stars-tól

A Dancing with the Stars 5. évada az első három adásban is rengeteg izgalmat tartogatott a nézőknek, a negyedik pedig talán minden eddiginél feszültebb volt, hiszen kiderült, hogy Szabó Zsófi táncpartnere, Andrei Mangra nem tud szerepelni a műsorban, a helyére a múlt héten kiesett Hosszú Katinka partnere, Suti András érkezett.

Dancing with the Stars / Fotó: TV2

Sajnos ismét ki kellett esnie valakinek, és úgy alakult, hogy Szabó Zsófiék, Törőcsik Franciskáék és Vomberg Frigyesék kerültek a veszélyzónába. A zsűri a Szabó Zsófi-Suti András párost mentette meg, ők a Dancing with the Stars következő adásában is megmutathatják, hogy mit tudnak – bár benne van a pakliban, hogy esetleg Andrei Mangra visszatérhet a helyére, ezzel kapcsolatban egyelőre nincsenek információk.

Végül a Vomberg Frigyes-Südi Iringó páros számára ért véget a Dancing with the Stars, szinte megfagyott a levegő a stúdióban, mikor ez kiderült, hiszen rengetegen imádták őket.

Itt lehet megtekinteni a produkciót, amivel sajnos nem sikerült tovább jutniuk: