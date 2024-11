„Egyszerűen tökéletes!” – Mihályfi Luca aprócska, vörös ruhában őrjített meg mindenkit

Már csak napok kérdése, és újabb adással jelentkezik sokak kedvenc táncos vetélkedője, a Dancing with the Stars. Izgatottan készülődik az egyik versenyző, Mihályfi Luca is, aki a TV2 show-műsorának hála bebizonyította, nem csupán énekesként, de táncosként is képes megállni a helyét a színpadon.

Mihályfi Luca, és profi táncpartnere, Hegyes Berci / Fotó: TV2

SZOMBAT 19:30 ÚJRA TALI!

– hívta fel a figyelmet a negyedik adás kezdetére Mihályfi Luca az Instagramon, mialatt néhány fotót is megosztott, amelyeken rövid, vörös, flitteres ruhában villantotta meg tökéletes testét. A rajongói is odáig voltak a lélegzetelállító látványért: csak úgy záporoztak a bókok a kommentszekcióba.

Egyszerűen tökéletes vagy, Luca!

– áradozott az egyik kommentelő.

Gyönyörű vagy nagyon!

– helyeselt egy másik kommentelő is.

Dögös vagy!

– fűzte hozzá egy újabb lelkes rajongó.