Hoppá! Neki drukkol a kiesést követően Hosszú Katinka

Szombaton immár a harmadik élő show-val tért vissza a TV2 táncos vetélkedője, a Dancing with the Stars. Ebben, eddig rendhagyó módon, a családtagok is csatlakoztak a versenyzőkhöz a színpadon, majd az adás végén Hosszú Katinka és Suti András párosának kellett búcsút intenie a táncparkettnek.

Hosszú Katinka és Suti András távozott a műsorból / Fotó: Ladóczki Balázs

Köszönjük szépen! Köszönjük ezt a felejthetetlen élményt! Köszönjük Nektek, hogy néztetek és szurkoltatok, szavaztatok! Köszönjük a stábnak a profi munkát! Köszönjük a táncosoknak a fergeteges hangulatot! Köszönjük @valcszabolcs a rengeteg segítséget!

- hálálkodott az Instagram-oldalán a háromszoros olimpiai bajnok úszónő, mialatt jó pár fotót is megosztott a legutóbbi adásból. Hosszú Katinka továbbá köszönetet mondott a stylistnak, a divattervezőnek, a fodrásznak és a sminkesnek is, a fantasztikus munkájukért.

A kommentszekcióban felbukkant a Dancing with the Stars egyik versenyzője, WhisperTon is, aki néhány szívecskét hagyott maga után - ezt Hosszú Katinka sem hagyhatta szó nélkül.

Nagyon szurkolok nektek, majd szavazok is!

- fogadta meg az úszónő.